Thundercats: Fan animiert Kult-Intro der Serie am Computer – Sie waren alles andere als arm an ikonischen Zeichentrickserien, die 80er und 90er Jahre. Viele geraten ins Schwärmen, wenn Namen wie „He-Man and the Masters of the Universe“, „Marshal Brave Starr“ oder die der auch heute wieder beliebten „Transformers“ oder „Ninja Turtles“ fallen. Eine Serie hat es dem Verfasser dieser Zeilen auch besonders angetan: die „Thundercats“. Ein Fan hat dem Intro des Klassikers eine geniale Auffrischung verpasst.

Schon in gezeichneter Form gilt der Vorspann mit seinem epischen Titelsong unter den Fans der Reihe als unerreicht – doch von so viel Verehrung wollte sich ein gewisser Mike Booth nicht ins Bockshorn jagen lassen. Er schnappte sich kurzentschlossen den „Thundercats“-Vorspann und verpasste ihm Bild für Bild eine digitale Wiedergeburt, die es in sich hat.

Wer sich an das Intro erinnert, wird sofort die ebenso unvergessene wie gänsehautverdächtige Sequenz vor Augen haben, mit der Titelheld und „Thundercats“-Erbe Lion-O das Omenschwert und den Klauenhandschuh emporreckt und durch den roten Kristall blickt. Dann geht es auch schon los und kurz darauf setzen die E-Gitarren ein.

Gebt euch dieses kleine Meisterwerk von Mike Booth, stecken doch jede Menge harter Arbeit und Fanliebe drin. Garantiert keine Zeitverschwendung.