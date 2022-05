Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder: Der deutsche Trailer zum Marvel-Blockbuster – Bald rauscht der Fan-Liebling und hammerschwingende Donnergott Thor wieder in die Kinos und sorgt mit „Thor: Love and Thunder“ für ein neues Marvel-Abenteuer. Mit dem vierten „Thor“-Film mit Chris Hemsworth wird dabei ein komplett neues Kapitel im MCU-Kosmos aufgeschlagen.

Um euch einen guten Vorgeschmack einzuverleiben, gibt es jetzt auch den offiziellen deutschen Trailer zum kommenden Kino-Blockbuster. Das Bewegtmaterial lässt vor Kinostart schon erhoffen, dass sich Fans auf ein großes Superhelden-Abenteuer einstellen können. Eines, das reichlich Action verspricht, aber auch mit reichlich Humor gesegnet ist.

Vom Ruhestand in ein neues Abenteuer

Die Story von „Thor: Love and Thunder“ beginnt mit Thor, der so langsam zur Ruhe gekommen und gleichzeitig auf der Suche nach seinem innerem Frieden ist. Doch aus seinem geplanten Ruhestand wird nichts: Denn ein galaktischer Killer namens Gorr taucht auf, der nichts anderes im Sinn hat, als alle Götter auszulöschen. Das muss natürlich unter allen Umständen verhindert werden.

Damit das gelingt, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie, Korg und seiner Ex-Freundin Jane Foster. Dabei muss Thor überrascht feststellen, dass Jane zu „Mighty Thor“ geworden ist, die nun seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Zusammen begibt sich das illustre Superhelden-Team in ein wildes Abenteuer, um das Geheimnis von Gorrs Rachefeldzug zu lüften und ihn aufzuhalten.

Rasanter und bunter Marvel-Blockbuster

Alle Marvel-Freunde dürften mit „Thor: Love and Thunder“ von Regisseur Taika Waititi höchstwahrscheinlich einmal mehr einen rasanten und bunten Marvel-Blockbuster zu sehen bekommen. Dieser ist auch wieder topp besetzt, gehören neben Chris Hemsworth auch die Hollywood-Stars Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi selbst sowie Christian Bale zum Cast.

„Thor: Love and Thunder“ erscheint am 07. Juli 2022 in den deutschen Kinos.