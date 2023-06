Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth findet Marvel-Blockbuster zu albern – Schaut man auf das Marvel Cinematic Universe, gehört Chris Hemsworth mit seiner Rolle als Donnergott Thor zu den Fan-Lieblingen der Franchise. Auch schrieb er MCU-Geschichte, als einziger Superheld, der vier eigene Solo-Kino-Abenteuer erhalten hat. Unter diesen gehört der vierte Teil „Thor: Love and Thunder“ zu den erfolgreichsten aller „Thor“-Filme in Deutschland.

Auch weltweit konnte man mit dem letzten Streifen große Erfolge feiern, spielte das Thor-Abenteuer doch satte 760 Millionen US-Dollar ein. Amüsanterweise war jenseits des kommerziellen Erfolges „Thor: Love and Thunder“ aber auch einer der Filme, der von den Zuschauern sowie Kritikern mit gemischten Gefühlen wahrgenommen wurde. So gab es teils harsche Kritik für die Herangehensweise an den vierten Film mit Blick auf den Humor und die abgedrehte Machart.

Alberne Gags und Thor als Witzfigur

Schon „Thor – Tag der Entscheidung“ wurden von etlichen Fans als total überzogene Komödie abgetan. Immer mehr stießen in den Filmen alberne Gags, aber eben auch eine Darstellung des Donnergottes hin zur Witzfigur, auf Kritik. Mit Blick auf „Thor: Love and Thunder“ setzte Regisseur Taika Waititi dann noch mal in Sachen ausufernder Klamauk-Faktor nochmals einen drauf. Nun meldete sich Thor-Darsteller Chris Hemsworth in einem Interview mit „GQ“ zu Wort.

Dort gab er selbst zu, dass der Streifen auch für ihn etwas zu albern war. Hemsworth begründete dies damit, dass alle Beteiligten beim Dreh extrem viel Spaß hatten, sodass sie letztendlich gar nicht bemerkt hätten, dass der Humor schlichtweg zu viel wurde. Chris Hemsworth: „Ich denke, dass wir einfach zu viel Spaß hatten. Es wurde einfach zu albern. Es ist immer schwer, mittendrin zu sein und dann irgendwelche objektive Außensicht darauf zu haben.

[…] Ich liebe den Prozess. Es ist immer eine Achterbahnfahrt. Aber man weiß einfach nie, wie die Leute reagieren werden. […] Wir dachten, dass dieser Teil zu viel Humor hatte, die Action war cool, aber die Effekte waren nicht so gut.“

Quelle: filmfutter.com