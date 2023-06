„The Witcher“: Trailer zur dritten Staffel des Netflix-Hits erschienen – Nach der Bekanntmachung, dass Henry Cavill in der kommenden dritten Staffel der Erfolgsserie „The Witcher“ zum letzten Mal den Hauptcharakter Geralt von Riva mimen wird, war die Enttäuschung groß, hat sich der „Superman“-Darsteller doch als die ideale Besetzung für die Rolle erwiesen. Entsprechend gedämpft ist die Vorfreude auf die nächsten Folgen, was den brandneuen Trailer inhaltlich aber natürlich nicht weniger interessant macht.

Bereits Ende Juni wird der Hexer wieder sein Schwert schwingen, diesmal um seinen Zögling Ciri vor der „Wilden Jagd“ zu schützen, die auf der Suche nach dem Kind des alten Blutes ist.

Die Macher der Netflix-Serie lösen sich in der dritten Staffel damit abermals von der Romanvorlage des Autors Andrzej Sapkowski, in welcher die Horde von Geistern, die bei Sturm über den Himmel zieht, eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Da auch der Kaiser Nilfgaards und Ciris Vater Emhyr var Emreis seiner Tochter Herr zu werden versucht, hält Geralt das Kind versteckt, während Yennefer Ciris magisches Training voranzutreiben versucht.

Auf der vermeintlich sicheren Festung von Aretusa hoffen sie, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszubekommen, finden sich letztlich dann aber doch auf einem Schlachtfeld der politischen Korruption, der dunklen Magie und des Verrats wieder.

Die dritte Staffel von „The Witcher“ wird auf Netflix in zwei Etappen veröffentlicht.

Der erste Block startet am 29. Juni mit fünf Episoden, der zweite folgt kurz darauf am 27 Juli 2023 mit drei weiteren Folgen.

Das wird dann auch das Ende von Henry Cavills Mitwirken in der Serie darstellen. Künftig soll dann Liam Hemsworth in Geralts Lederhosen schlüpfen. Hoffen wir also mal, dass Geralt das Schicksal von Marvel’s Thor erspart bleibt …

