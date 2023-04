The Witcher: Trailer zu Staffel 3 des Fantasy-Serien-Hits – Mit der ersten Staffel von „The Witcher“ schaffte der Streaming-Dienst Netflix einen weltweiten Serien-Hit. Basierend auf dem Fantasy-Roman von Andrzej Sapkowski, hagelte es dennoch teils massive Kritik an der Serie seitens Kennern der Witcher-Materie. Trotz allem geht man nun bald in die dritte Runde rund um Monsterjäger Geralt von Riva, gespielt von Fanliebling Henry Cavill („Man of Steel“), der zum Leidwesen vieler Zuschauer allerdings zum letzten Mal in der Serie zu sehen sein wird.

Nun hat Netflix auch den ersten Trailer zur dritten Staffel von „The Witcher“ veröffentlicht und obendrein auch das Startdatum veröffentlicht. Darüber hinaus ist nun bekannt, dass die Abschieds-Staffel von Hauptdarsteller Henry Cavill erstmals in zwei Teilen auf Netflix veröffentlicht wird. Demnach gibt es die erste Hälfte der dritten Staffel ab dem 29. Juni 2023 zu sehen.

Ein Sommer mit „The Witcher“

Der zweite Teil startet dann rund einen Monat später am 27. Juli 2023. Insgesamt umfasst die dritte Staffel acht Folgen, wovon in „Volume 1“ die ersten fünf Episoden im Juni gezeigt werden, bevor die Staffel dann im Juli und „Volume 2“ mit den letzten drei Folgen abschließt. Fans können also den Sommer über in Ruhe Abschied von Henry Cavill als Geralt von Riva nehmen, bevor dann ab der vierten Staffel Liam Hemsworth in die Rolle des Hexers schlüpfen wird.

Plottechnisch orientiert sich die dritte Staffel am Roman „Die Zeit der Verachtung“ von Andrzej Sapkowski. Daher werden sich die neuen Folgen von „The Witcher“ vorrangig um Ciri drehen und die Jagd nach ihr. Dabei sind ihre Verfolger wahrlich zahlreich, so gehen nicht nur die Könige und die Königinnen der Nördlichen Königreiche auf die Jagd nach Ciri, sondern auch Emhyr, Ciris Vater und Imperator von Nilfgaard, die Wilde Jagd, die Elfen um Francesca und noch einige mehr.

Ciri mit eigenem „The Witcher“-Spin-off

Doch Ciri ist glücklicherweise nicht alleine, weiß sie doch schließlich sowohl Geralt als auch Yennefer als Beschützer an ihrer Seite. Freut euch also auf reichlich Spannung und ein letztes Mal über die Anwesenheit von Henry Cavill als Geralt von Riva. Ganz anders als bei Siri-Darstellerin Freya Allan, deren Charakter Siri eine eigene Serie auf Netflix bekommen wird, nämlich mit dem „The Witcher“-Spin-off „The Witcher: Rats“.

