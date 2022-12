„The Warriors“ – Film-Tipp – Geschlagene 43 Jahre hat dieser Gang-Thriller bereits auf dem Buckel. Heute zählt „The Warriors“ aus dem Jahre 1979 zu den Kultfilmen aus jener filmischen Epoche. Action-Mastermind Walter Hill (u.a. „Nur 48 Stunden“, „Red Heat“, „Straßen in Flammen“) inszenierte einen düsteren, brettharten Thriller samt deftiger Gesellschaftskritik, der heute zu den Must-sees unter den Gang-Filmen gehört.

Für alle Sammler, Fans und Genre-Freunde erscheint „The Warriors“ jetzt erstmals auf Blu-ray, und dies in der ungeschnittenen Kinofassung im limitierten Steelbook. Ein Fest für alle Cineasten, diesen denkwürdigen wie bildgewaltigen Streifen ungeschnitten in bester Ton- und Bildqualität im Heimkino erleben zu können. Obendrein gibt es als Bonus neben dem originalen Trailer gleich vier spannende Featurettes dazu.

Intensive Gang-Jagd mit kritischem Unterton

In „The Warriors“ geht es zurück in die 70er-Jahre nach New York. Dort tobt ein brutaler Bandenkrieg mit hunderten verschiedenen Gangs im Untergrund der Metropole. Doch es wurde von allen ein Waffenstillstand ausgehandelt. Im Van Cordtland Park hat der Anführer der Riffs-Gang eine Versammlung einberufen. Der Plan von Anführer Cyrus ist, dass sich alle Gangs New Yorks zu einer „Armee der Nacht“ zusammentun.

Eingeladen zu diesem denkwürdigen Treffen wurden je neun unbewaffnete Mitglieder der New Yorker Gangs. Doch beim Treffen werden Cyrus und ein anderer Bandenchef aus dem Hinterhalt erschossen. Das Desaster nimmt seinen Lauf und die Streetgang der Warriors wird zu Unrecht für schuldig an dem Tod des rivalisierenden Bandenführers erklärt. Daraufhin folgt eine Hetzjagd auf alle Mitglieder der Warriors.

Düsteres, bildgewaltiges Film-Monster

Fortan kämpfen die Warriors um ihr Leben, versuchen im Großstadtdschungel zu überleben und lernen, was Gemeinschaft bedeutet. Es ist schon äußerst amüsant, wenn man an die Zeit zurückdenkt, als „The Warriors“ erschien. Denn da wurde der Gang-Thriller noch von der Fachpresse komplett zerrissen. Nicht nur das: Man machte Walter Hills filmisches Werk sogar für die damals steigende Jugendkriminalität verantwortlich.

Das sahen die Zuschauer allerdings ganz anders und schnell avancierte „The Warriors“ zum Kultfilm. Vor allem auch in Deutschland, wo die Bundesprüfstelle 1983 den Gang-Thriller sogar indizierte. Letztendlich ist es einer dieser Filme, die man gesehen haben muss. Denn nicht nur die fesselnde Story macht diesen Streifen sehenswert, auch die düstere Inszenierung und grandiose Kameraarbeit.

Hier hat man mit geringen Mitteln ein bildgewaltiges Monster erschaffen, das auch durch seine bedrückte Atmosphäre eine packende, intensive Stimmung erzeugt, die fesselt. Ein unvergessener Kult-Film einfach, den man nun in neuer Pracht im Heimkino erleben darf.

„The Warriors“ (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 20. Dez. 22