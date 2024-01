The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live: Trailer zur Rückkehr von Rick Grimes in Spin-off Serie – Fans der „The Walking Dead“-Zombie-Apokalypse dürfen sich bald auf ein weiteres Kapitel freuen, denn das Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“ steht in den Startlöchern. Zur heiß erwarteten Rückkehr von Rick Grimes gibt es jetzt auch endlich den ersten Trailer zu sehen.

Nach dem fulminanten Ende der Hauptserie „The Walking Dead“, die über ein Jahrzehnt lang Fans in Atem hielt, eröffnet „The Walking Dead: The Ones Who Live“ ein neues Kapitel in dieser bitterbösen Zombie-Welt. Dieses Mal stehen Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) im Mittelpunkt. Deren Rückkehr ist ein Ereignis, das Fans der Serie seit Langem herbeisehnen.

Spannung, Drama und natürlich jede Menge Zombies

Denn es ist mittlerweile fünf Jahr her, das Rick Grimes in der neunten Staffel der Hauptserie auf mysteriöse Weise verschwand. Zusammen mit Michonne wird er wieder in den Kampf gegen die Zombie-Epidemie ziehen. Die beiden sind nicht nur als Einzelcharaktere beliebt, sondern auch ihre Beziehung zueinander hat eine besondere Anziehungskraft auf alle Fans.

Der erste Trailer zu „The Walking Dead: The Ones Who Live“ verspricht indes alles, was die Fans lieben: Spannung, Drama und natürlich jede Menge Zombies. Rick und Michonne finden sich hier in einer Welt wieder, die von der Militärorganisation CRM (Civic Republic Military) unter der Leitung von Major General Beale (Terry O'Quinn) beherrscht wird.

Kein Binge-Watching

Ihre Wiedervereinigung ist nicht nur emotional, sondern auch ein lebensgefährliches Abenteuer. Der Start von „The Walking Dead: The Ones Who Live“ in Deutschland ist für den 26. Februar 2024 auf MagentaTV geplant. Ein weiterer Unterschied zu anderen aktuellen Spin-offs wie „Dead City“ und „Daryl Dixon“ ist die Veröffentlichungsstrategie. Die Episoden von „The Ones Who Live“ werden nämlich wöchentlich erscheinen, anstatt alle auf einmal.

Mit dem ersten Trailer hat die Vorfreude auf das Spin-off nun offiziell begonnen. Und so fiebern Fans weltweit dem 26. Februar 2024 entgegen, wenn es wieder heißt: Willkommen zurück in der Welt von „The Walking Dead“.

