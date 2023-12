The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live: Spin-Off-Serie erscheint früher als gedacht in Deutschland – Fans der Kult-Zombieserie „The Walking Dead“ dürfen sich auf eine frühe Überraschung freuen. Das Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“ kündigt die Rückkehr der geliebten Charaktere Rick und Michonne an. Und mit der Vorverlegung des deutschen Starttermins endet die Wartezeit für die Anhänger der Serie früher als erwartet.

Die Ankündigung des neuen Spin-offs „The Walking Dead: The Ones Who Live“ hat die Fan-Gemeinde begeistert. Das Besondere an diesem Ableger ist die Rückkehr von Andrew Lincoln und Danai Gurira, die in ihre Rollen als Rick Grimes und Michonne zurückkehren. Ihre Abenteuer versprechen, die Fans erneut in den Bann zu ziehen, insbesondere nach dem dramatischen Abschied von Rick in der neunten Staffel der Hauptserie.

Merkliche Unterschiede zu den anderen TWD-Spin-Offs

„The Walking Dead“ hat sich über die Jahre zu einem umfangreichen Universum entwickelt. Mit Spin-offs wie „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und „The Walking Dead: Dead City“ blieb das Zombie-Genre lebendig und vielseitig. Das neueste Projekt, „The Walking Dead: The Ones Who Live“, stellt jedoch einen Höhepunkt dar, da es die Geschichten zweier besonders beliebter Figuren weitererzählt.

Der Streamingdienst Magenta TV der Telekom hat sich in Deutschland als die Plattform für „Walking Dead“-Inhalte etabliert. Nun gibt es die besagte Überraschung für alle Fans. Denn „The Walking Dead: The Ones Who Live“ startet dort am 26. Februar 2024, nur einen Tag nach der US-Premiere. Anders als bei früheren Spin-offs, die erst Monate nach ihrem US-Debüt in Deutschland erschienen, können sich die Fans diesmal auf eine fast zeitgleiche Veröffentlichung freuen.

Kein Binge-Watching

Die Folgen von „The Walking Dead: The Ones Who Live“ werden allerdings nur wöchentlich erscheinen, anstatt alle auf einmal verfügbar zu sein. Diese Veröffentlichungsstrategie unterscheidet sich von den aktuellen Spin-Offs „Dead City“ und „Daryl Dixon“, die auf einen Schlag veröffentlicht wurden.