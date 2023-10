The Walking Dead - The Ones Who Live

The Walking Dead - The Ones Who Live: Neuer Teaser zum Ableger erschienen – Das Comic- und Serienuniversum von „The Walking Dead“ ist an beliebten Charakteren und auch Teams oder Duos aus diesem alles andere als arm. Eine bei den Fans besonders beliebte Kombo: Rick Grimes und Michonne. Im neuen Ableger „The Walking Dead - The Ones Who Live“ stehen die beiden im Mittelpunkt – und nun gibt es einen brandneuen Teaser, der uns Rick zeigt.

Üblicherweise stellen die Macher der Erfolgsreihe Neuerungen und Spin-offs vor allem auf den großen US-Conventions vor, wie ein Bericht bei „Netzwelt“ erklärt. So auch diesmal: Bei der New York Comic-Con wurde ein neuer Teaser zum Ableger „The Walking Dead - The Ones Who Live“ enthüllt, dabei erläuterte man auch gleich, wann das Serien-Spin-off offiziell an den Start geht: Im Februar 2024 wird es so weit sein.

Der Teaser setzt dabei Rick in den Mittelpunkt:

Schauspieler Andrew Lincoln erläutert dabei aus dem Off seinen Angehörigen und Freunden, wie sehr er sie liebt und dass er zu entkommen versuchte. Auf der Messe vermeldete man auch eine Rückkehr von Pollyanna McIntosh als Jadis. Ebenso bestätigte man die Mitwirkung von Terry O'Quinn, der einen Charakter namens Quinn verkörpert. Neu im Cast: Matt Jeffries. Für die Rolle der Pearl hatte man bereits vorher die Mitwirkung von Lesley-Ann Brandt bestätigt.

Die Geschichte um Rick geht also weiter: Wir erinnern uns, in der Hauptserie explodiert folgenschwer eine Brücke mit hunderten Zombies – Rick scheint dabei ums Leben zu kommen, seine Freunde und Lieben leiden sehr. Doch in Folge 5 von Staffel 9 hat Schrottplatzkönigin Jadis neben vielen weiteren Unbeteiligten auch Rick als Testperson für das „Civic Republic Military“ (CRM) erkoren.

Die Folge:

Rick ist demnach gar nicht tot, sondern in den Händen des CRM. Eine will sich mit seinem Ableben aber nicht abfinden: Ricks Lebensgefährtin, die katana-schwingende Michonne. Als sie einen Hinweis auf ein mögliches Überleben des Ex-Polizisten findet, setzt sie alle Hebel in Bewegung und sich auf seine Fährte. Folgerichtig wird sich die Handlung von „The Walking Dead - The Ones Who Live“ um ein mögliches Wiedersehen der beiden Charaktere drehen.

Was ist Rick in all den Jahren widerfahren? Was plant das CRM wirklich? In sechs Folgen wird der Ableger „The Walking Dead - The Ones Who Live“ sicher einige der drängenden Fragen beantworten. 2024 geht das Format bei AMC und AMC+ an den Start. Hierzulande konnte man sich bei Telekoms Streaming-Service Magenta die Folgen sichern.