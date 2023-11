Teaser zeigt Starttermin von „The Ones Who Live“

The Walking Dead Spin-off: Teaser zeigt Starttermin von „The Ones Who Live“ – Das Warten hat bald ein Ende. Denn die Welt von „The Walking Dead“ erweitert sich bekanntlich erneut. Diesmal steht das lang ersehnte Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“ im Rampenlicht, das die Rückkehr der Fan-Favoriten Rick und Michonne markiert.

Ein nun veröffentlichter Teaser-Trailer hat auch endlich das Startdatum der Serie enthüllt, ein Moment, auf den viele Fans der Zombie-Saga mit Spannung gewartet haben. Nach dem Abschluss der Hauptserie, die über zwölf Jahre und elf Staffeln lief, stehen den Fans der „The Walking Dead“-Reihe weiterhin spannende Zeiten bevor.

Ein Blick zurück

Mit nicht weniger als drei Spin-offs, darunter „The Walking Dead: Daryl Dixon“, "The Walking Dead: Dead City“ und das neueste „The Walking Dead: The Ones Who Live“, bleibt die Welt der Zombies lebendig und vielfältig. Besonders „The Ones Who Live“ ist ein echtes Highlight, denn es dreht sich um die Abenteuer von Rick Grimes und Michonne, zwei Charakteren, deren Chemie und Dynamik bei den Anhängern besonders beliebt sind.

Erinnern wir uns zurück: In der neunten Staffel verließ Andrew Lincoln als Rick Grimes die Originalserie nach einem dramatischen Zwischenfall. Seine Figur galt seitdem als verschollen, doch die Suche nach ihm ging weiter, angeführt von Michonne und Daryl. Nun, im Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“, kehren Andrew Lincoln und Danai Gurira in ihren ikonischen Rollen zurück.

Starttermin des Spin-offs

Nach einem ersten Teaser, der einen Einblick in die kommende Serie gab, bringt der neue Teaser Trailer Klarheit über das Datum der langerwarteten Rückkehr von Rick und Michonne. Der Starttermin in den USA ist für den 25. Februar 2024 angesetzt. Die Frage bleibt: Wann wird „The Walking Dead: The Ones Who Live“ in Deutschland anlaufen?

Hierzulande, wo bereits die anderen Spin-offs wie „The Walking Dead: Dead City“ und „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bei Magenta TV verfügbar sind, kann man mit einer Veröffentlichung von „The Walking Dead: The Ones Who Live“ frühestens Ende Mai bei Magenta TV rechnen.

Quelle: filmstarts.de/