The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead: World Beyond: Trailer zur neuen Zombie-Serie – Untote und kein Ende in Sicht. Nach „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“ stößt eine dritte Serie zum postapokalyptischen Zombie-Kosmos hinzu. Das Ganze hört auf den Namen „The Walking Dead: World Beyond“, wird im Herbst anlaufen und dreht sich um die erste Generation junger Menschen, die in der Zombie-Realität geboren wurden. Hier ist der erste Trailer.

„The Walking Dead: World Beyond“ wird in Deutschland und Österreich ab dem 5. Oktober genau wie bereits „Fear the Walking Dead“ exklusiv bei Amazons Streamingdienst Prime Video zu sehen sein. Als Showrunner fungiert Matt Negrete, Mit-Schöpfer der neuen Zombieserie ist „Walking Dead“-Veteran Scott M. Gimple.

Die neuen Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus parallel zum Erscheinen beim US-Sender AMC gezeigt. Besetzt ist „The Walking Dead: World Beyond“ mit Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella und Julia Ormond. Nun heißt es für die Fans warten, bis mit dem 5. Oktober die erste Folge gezeigt wird.