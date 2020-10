The Walking Dead: World Beyond

„The Walking Dead” hat bis heute Millionen von Fans begeistert und steht aktuell bei der zehnten Staffel. Doch nach der elften wird Schluss sein. Wie die meisten aber wissen, wird es mit dem TWD-Universum weitergehen mit Serien-Ablegern und auch Kinofilmen. Nach „Fear the Walking Dead“ startet nun mit „The Walking Dead: World Beyond“ die dritte Serie aus dem postapokalyptischen Untoten-Kosmos.

Anders als alles Bekannte, geht die Amazon Original Serie der Frage nach, wie es eigentlich ist, in einer Zombie-Apokalypse aufzuwachsen. Ihr könnt nun mit dem offiziellen Trailer zum Spin-Off einen guten Eindruck auf das gewinnen, was euch erwarten wird. „The Walking Dead: World Beyond“ erzählt die Geschichte der ersten Generation, die in der Zombie-Apokalypse erwachsen wird: Einige werden zu Helden.

Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten. Heißt, es wird euch allem Anschein nach eine Teenie-Zombieserie erwarten, die durchaus das Potenzial hat zu begeistern.

Ob eingefleischte TWD-Fans mit diesem Setting warm werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier.



Hinter „The Walking Dead: World Beyond“ stehen übrigens Scott M. Gimple als Co-Creator sowie Matt Negrete, der sowohl Co-Creator als auch Showrunner der Serie ist. Zum Cast zählen derweil unter anderen Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella.

„The Walking Dead: World Beyond“ startet bereits am 2. Oktober 2020 exklusiv auf Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Die neuen Episoden folgen dabei im wöchentlichen Turnus, einen Tag nach US-Ausstrahlung.