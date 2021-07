The Walking Dead: Trailer zur finalen Staffel – Für Fans der Mutter aller Zombieserien wird es im Sommer brandheiß: Denn dann schlurfen „The Walking Dead“ ein letztes Mal durch unsere heimischen Wohnzimmer – an der Seite der Überlebenden werdet ihr in Staffel 11 zum Finale antreten. Um euch einzustimmen, dürft ihr euch im Folgenden einen extralangen Trailer für das Serienhighlight gönnen.

Kein Zufall: Denn die letzte Season „The Walking Dead“ wird ebenfalls „XXL“: Satte 24 Folgen werden uns in Häppchen à acht Episoden serviert – drei Intervalle also, von denen das erste, 11 a genannt, ab 23. August 2021 beim US-Sender AMC startet und kurz darauf bei uns verfügbar sein wird. Doch dazu später mehr. 11 b und 11 c sollen dann Anfang bis Mitte 2022 folgen.

Neues Zuhause?

Schon öfter sahen sich unsere tapferen Überlebenden sozialen Umwälzungen gegenüber. Das wird im Finale nicht anders sein: Der Krieg gegen die Flüsterer hat Alexandria beispiellose Wunden zugefügt, nun treffen etliche Flüchtlinge ein. Doch die sind a) unzufrieden und b) schwer zu sättigen, die Ressourcen sind noch knapper. Es gilt, vor allem die Kinder zu retten.

Erschwerend kommt hinzu, dass Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess vom Commonwealth festgehalten werden. Und in dieser Gruppe von 50.000 Überlebenden gelten drakonische Regeln, deren Übertretung ebenso hart bestraft wird. Das will sich nicht jeder bieten lassen – und so liegt Revolution in der Luft …

Spin-offs geplant

Das klingt nach einem packenden Abschluss für die lange erfolgreiche Zombieserie – so erfolgreich, dass etliche Ableger konzipiert sind. So sollen uns beliebte Charaktere wie Carol (Melissa McBride) oder Daryl (Norman Reedus) durch neue Formate erhalten bleiben. Doch für die Mutterserie läutet Staffel elf das Ende ein – und es heißt, dass Rick Grimes (Andrew Lincoln) gar zurückkehren könnte.

Ob dem so ist, werden wir am 23. August erleben, wenn „The Walking Dead“ erst bei AMC und dann Stunden später auch bei uns zu sehen sein wird. Wie oben angedeutet auf einem neuen Zuhause: Denn „The Walking Dead“ hat eine Heimat beim Streaming-Portal Disney+ gefunden, wo sich Fans nicht nur direkt auf die neue Staffel freuen, sondern auch die anderen zehn Seasons erleben können.