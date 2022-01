The Walking Dead

The Walking Dead: Trailer zum 2. Teil des Serien-Finales – Nach über elf Jahren kommt das Ende in Sicht. Die Rede ist von „The Walking Dead“, einer der erfolgreichsten Serien der Welt, die erstmals am 31. Oktober 2010 das Licht der Serienwelt erblickte. Im letzten Jahr startete die elfte und finale Staffel der apokalyptischen Zombie-Erfolgsserie.

Das große Ende von „The Walking Dead“ mit seinen insgesamt 24 Episoden wurde in drei Teile aufgesplittet, dessen acht neuen Folgen ab dem 21. Februar 2022 beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein werden. Nun gibt es endlich den ersten Trailer zum zweiten Teil der elften Staffel.

Trailer lässt tief blicken

Der Trailer heizt mit seinen Bewegtbildern die Vorfreude auf die nächsten dramatischen Ereignisse ordentlich an und gibt dabei gute Einblicke wie es mit der Gruppe um Daryl, Carol, Maggie, Eugene, Ezekiel und Co. weitergehen wird.

Denn während sich ein Teil der Gruppe im Kampf auf Leben und Tod gegen die Reapers befindet, wird die Gruppe in Alexandria von Mutter Natur mit sintflutartigen Regenfällen auf eine harte Probe gestellt. Die Welt bricht sprichwörtlich zusammen. Inzwischen ist das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch, wie es scheint.

The Walking Dead endet noch 2022

Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern.

Es bleibt spannend im großen Finale der Kult-Serie. Die verbleibenden acht Episoden sollen dann im Laufe des Jahres 2022 erscheinen, sodass „The Walking Dead“ noch in diesem Jahr enden wird.