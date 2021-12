The Walking Dead – Serien-Tipp

„The Walking Dead – Die komplette 10. Staffel “ – Serien-Tipp – Am 31. Oktober 2010 startete eine der erfolgreichsten Serien der Welt. Nach über zehn Jahren ist im kommenden Jahr mit dem Ende der elften Staffel dann Schluss mit diesem einzigartigen Endzeit-Abenteuer. Ab dem 09. Dezember hält die zehnte Staffel von „The Walking Dead“ Einzug im Heimkino auf Blu-ray und DVD.

Diese Staffel mit ihren erstmals 22 Episoden hat es wahrlich in sich, geht es in der vorletzten Staffel doch noch mal richtig zur Sache mit reichlich Leid, Kampf und Emotionen. Diese Staffel setzt wenige Monate nach den Ereignissen der neunten an. Bei den Überlebenden sitzt der Schock nach Alphas brutaler Machtdemonstration tief.

Kampf gegen die Flüsterer

Hat diese doch schließlich zu zahlreichen Toden Unschuldiger geführt. Zwar akzeptieren die zusammengeschlossenen Communitys nun widerwillig die neuen Grenzlinien, formen aber eine Miliz, um sich auf die unausweichliche Schlacht mit den Flüsterern vorzubereiten. Mit der Unterstützung einer schier endlosen Horde von Beißern scheint der Kampf gegen die stillen Maskenträger aussichtslos.

Nagende Ungewissheit und hoch geschürte Ängste machen sich unter den Überlebenden breit und ebnen den Weg für Paranoia, Propaganda sowie geheime Absichten und interne Konfrontationen, die allesamt die Gesellschaft an sich, aber auch jeden Einzelnen auf eine harte Probe stellen.

Die Welt der wandelnden Toten ist kein Kinderspielplatz

Egal ob Neueinsteiger, Kenner oder Interessierte, diese Staffel zieht wieder an allen Strippen, um am Ende eine intensive, dramatische und fesselnde Serie zu präsentieren. Die 22 Episoden bringen eine emotionale Achterbahnfahrt – erstklassig verfilmt mit tollen Charakterentwicklungen. Auch wenn das Ableben liebgewonnener Charaktere auch in dieser Staffel für reichlich Diskussionsstoff sorgt.

Aber die Welt der wandelnden Toten ist eben kein Kinderspielplatz. Sicherlich hat die Serie nach all den Jahren auch berechtigte Kritik einstecken müssen. Aber mit der zehnten Staffel weiß diese Serie abzuliefern. Am Ende des Tages gibt es mit „The Walking Dead“ zum vorletzten Mal spannende Serienunterhaltung und schürt die Vorfreude auf den letzten Akt dieses Serien-Epos.

The Walking Dead – Die komplette 10. Staffel (Universal Pictures) – VÖ: 09. Dez. 21