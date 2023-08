The Walking Dead – Serien-Tipp

„The Walking Dead - Staffel 11“ – Serien-Tipp – Am 31. Oktober 2010 startete mit dem Zombie-Endzeit-Abenteuer „The Walking Dead“ eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien der Welt. Nach über zwölf Jahren endete die Kultserie nach elf Staffeln am 20. November 2022 mit der finalen Episode „Ruhe in Frieden“. Nun erscheint das große Serienfinale „The Walking Dead - Staffel 11“ mit allen 24 Episoden komplett uncut für das Heimkino auf Blu-ray, DVD sowie im limitierten Blu-ray Steelbook.

Im Grande Finale von AMCs apokalyptischer Zombie-Erfolgsserie begeben sich Daryl, Maggie, Negan und der Rest ihrer Gruppe von Überlebenden einmal mehr auf eine ebenso nervenaufreibende wie gefährliche Mission. Diese beginnt in Staffel elf damit, dass sie sich der von den mysteriösen Reapern ausgehenden Bedrohung stellen müssen. Zeitgleich steht die Gemeinschaft um Eugene vor der Aufgabe, sich in das Commonwealth einzugliedern, um Hilfe für Alexandria zu erhalten.

Mit der Zeit merken sie aber schnell, dass das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch ist, wie es scheint. Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern.

Sicherlich hat die Serie nach all den Jahren auch berechtigte Kritik einstecken müssen. Das Finale mit der elften Staffel hat jedoch den einen oder anderen Durchhänger in den Staffeln zuvor vollends wieder wettgemacht. Dies mit einer mitreißenden Story-Entwicklung rund um die Gruppe von Daryl, Carol, Maggie, Eugene, Ezekiel und Co.

Garniert mit reichlich Drama, Action und Spannung kommen am Ende alle Überlebenden der Serie zusammen und sorgen letztendlich für ein fesselndes, aber auch emotionales Serienende. Ein Schlussakt, der zugleich die kommenden Spin-off-Serien anteasert. Vielleicht der einzige Kritikpunkt an der elften Staffel, dass sie an eben diesen Stellen nicht nach einem finalen Abschluss anfühlt.

Lässt man dies jedoch außer acht, bekommen alle Fans aber definitiv das, was sie inständig erhofft haben – nämlich ein Serienfinale, das jeden „The Walking Dead“-Fan mit einem lachenden aber auch weinenden Auge Abschied nehmen lässt. Wir sagen danke für all die Jahre mit dieser unvergleichlichen Kultserie!

The Walking Dead - Staffel 11 als Blu-ray, DVD und im limitierten Blu-ray Steelbook (Universal Pictures) – VÖ: 31. August 2023