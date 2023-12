The Walking Dead – Serien-Tipp

„The Walking Dead – Die komplette Serie Special Edition“ – Serien-Tipp: Am 31. Oktober 2010 startete mit dem Zombie-Endzeit-Abenteuer „The Walking Dead“ eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien der Welt. Nach über zwölf Jahren endete die Kultserie nach elf Staffeln am 20. November 2022 mit der finalen Episode „Ruhe in Frieden“. Nun gibt es für alle Fans endlich die komplette Serie in einer Box als limitierte Special Edition entweder als Blu-ray oder DVD mit allen elf Staffeln und ihren 177 Episoden.

Natürlich alles in bester High Definition Bild- sowie Tonqualität und darüber hinaus sind alle Folgen in der Uncut-Version enthalten. Zudem gibt es reichlich Bonusmaterial zu jeder der elf Staffel. Ein besonderes Highlight der Special Edition ist ein exklusives Hardcover-Fotobuch zu „The Walking Dead“ in einer limitierten Auflage. Somit ist „The Walking Dead – Die komplette Serie Special Edition“ ein echtes Schmankerl für alle Fans, aber auch Neueinsteiger und Sammler.

Diese toll aufgemachte Edition macht sich aber nicht nur gut im heimischen Regal, sondern ist auch ein passendes Weihnachtsgeschenk. Da es sich hier um eine limitierte Auflage handelt, sollte man aber schnell sein, um noch eine der Special Editions zu ergattern. Denn hierbei gilt: „Nur solange der Vorrat reicht“. Für alle die diese Erfolgsserie nicht kennen, führen wir euch ein, in diese mitreißende, spannende und dramatische Welt von „The Walking Dead“ mit diesem bockstarken Cast mit unter anderen Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Melissa McBride, Lauren Cohan, Steven Yeun und Jon Bernthal.

Weit vor der Fernsehserie wurde der „TWD“-Zombie-Hype im Oktober 2003 durch den renommierten US-Verlag Image Comics ins Rollen gebracht, der damals die allerersten Einzelbände von Robert Kirkman und Tony Moore zu „The Walking Dead“ veröffentlichte. 2010 brachte AMC dann „The Walking Dead“ ins Fernsehen, die sich fortan zu einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten mausern sollte.

Die Geschichte des apokalyptischen Wahnsinns

„The Walking Dead“ handelt von einer Gruppe Menschen, die in einer Welt leben, in der man sekündlich um sein Leben fürchten muss. Dafür verantwortlich ist eine Seuche, die einen Großteil der Erdbevölkerung dahingerafft oder alternativ zu gierigen, Fleisch verspeisenden Zombies gemacht hat. Was das Grüppchen Überlebender um den Kleinstadtpolizisten Rick Grimes tangiert, ist fortan eh nur eines, Überleben um jeden Preis.

Die Gruppe reist infolgedessen von Ort zu Ort, von Zuflucht zu Zuflucht, sie verlieren teilweise auf tragische Weise ihre Liebsten, Weggefährten und Freunde. Sie kämpfen gegen eine Armee von Zombies, gegen selbst ernannte Führer, Perverslingen, gegen Abgründe der Menschlichkeit und gegen sich selbst. Nur eines ist gewiss, das Leben in Zombieland ist hart, denn Leid frisst Seele auf.

Survival-Horror, Charakterabgründen und Zombieinvasion

„The Walking Dead“ zieht hinab in eine Welt, die schrecklicher eigentlich gar nicht sein kann. Es geht in eine Welt, in der die Restbestände der Menschheit sich tagtäglich dem Überlebenskampf stellen müssen. Dieser Kampf wird jedoch nicht nur draußen im apokalyptischen Wirkungsbereich gegen Zombies ausgetragen, sondern auch gegen andere Überlebende, die oftmals weder Moral, Ethik noch Menschlichkeit inne tragen.

Auch die sozialen Aspekte spielen unter ihnen eine Rolle, die des Öfteren zu einem noch schwierigeren Faktor im Kampf um die eigene Haut werden. „The Walking Dead“ atmet die Luft des Sozialdramas, verbindet dies mit Survival-Horror, Charakterabgründen und nicht zu vergessen mit der endzeitlichen Zombieinvasion.

Fans die im Heimkino in diese einzigartige Welt von „The Walking Dead“ eintauchen möchten, aber auch alle Neulinge, die diese Erfolgs-Zombie-Survival-Serie zum ersten Mal erleben wollen, sind mit der „The Walking Dead – Die komplette Serie Special Edition“ bestens bedient, um ein lohnenswertes TWD-Rundumsorglos-Paket zu erhalten.

The Walking Dead – Die komplette Serie Special Edition (Universal Pictures Germany) – VÖ: 07. Dez. 23