The Walking Dead: Nach Staffel 11 ist Schluss – Die Fans fiebern dem Ende der zehnten Staffel „The Walking Dead“ entgegen, im Oktober wird die Serie weitergehen. Dass auch eine elfte Staffel kommen sollte, war schon länger im Gespräch – nun hat Haussender AMC bekanntgegeben, dass diese extralang wird und zugleich das Ende der Hauptserie markiert. Weiter geht es mit den bisherigen und neuen Spin-offs. Das Ende einer Ära.

Staffel elf wird dabei im Herbst 2021 beginnen und mit satten 24 Folgen aufwarten, bevor sie 2022 endet und damit das klassische „The Walking Dead“ abschließt. Ob die Folgen in drei Sätze zu acht Episoden bzw. zwei Sätze zu je zwölf Episoden aufgesplittet werden, oder man sämtliche 24 Folgen direkt nacheinander ausstrahlt, ist nicht bekannt.

„The Walking Dead“-Boss Scott Gimple zum Ende von „The Walking Dead“:

„Zehn Jahre sind vergangen. Was vor uns liegt, sind zwei weitere, die kommen werden, und Geschichten über Geschichten, die darüber hinaus zu erzählen sind. Klar, dass es in dieser Show um die Lebenden geht: Mit einer eifrigen Besetzung, einem Team von Autoren/Produzenten und Regisseuren sowie einer Crew, die allesamt die von Robert Kirkman in seinem brillanten Comic dargelegte Vision zum Leben erwecken – und von den besten Fans der Welt unterstützt werden.“

Gimple weiter: „Dieses Ende markiert den Anfang für noch mehr 'Walking Dead' – brandneue Geschichten und Charaktere, alte Bekannte und Orte, neue Stimmen und neue Mythologien. Ein großes Finale, das zu neuen Premieren führen wird – uns stehen Veränderungen bevor, aber:

'The Walking Dead' lebt.“

Damit dürfte sich Gimple sowohl auf die laufenden Spin-off-Serien als auch auf zwei kommende Formate beziehen. Denn ein neues Spin-off wird die beiden Fan-Lieblinge Daryl Dixon (Norman Reedus) sowie Carol Peletier (Melissa McBride) in den Mittelpunkt stellen.

Auch wird eine neue Anthologie-Serie im „The Walking Dead“-Universum präsentiert werden. Deren Folgen sollen jeweils abgeschlossene Geschichten bieten und noch mehr der Hintergründe um das Virus und die Untoten erläutern – für Fans ist also auch mit dem Ende von „The Walking Dead“ noch jede Menge Stoff in Planung.

