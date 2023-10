The Walking Dead: Daryl Dixon: Teaser zu Staffel 2 zeigt Rückkehr eines Publikumslieblings – Das Ende der Mutterserie „The Walking Dead“ mit ihren insgesamt elf Staffeln bildete zugleich den Startschuss für eine ganze Reihe von Spin-Off-Serien zum TWD-Universum. Eine, auf die viele Fans ein ganz besonderes Augenmerk gelegt haben, dreht sich um eine der Kultfiguren aus „The Walking Dead“: Daryl Dixon gespielt von Fanliebling Norman Reedus.

Während die erste Staffel zu „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bereits erfolgreich angelaufen ist und auf positive Kritiken blicken kann, arbeitet man bereits fleißig an der zweiten Staffel. Zu dieser wurde nun auch ein Teaser veröffentlicht, der obendrein dafür sorgt, dass alle Fans jubelnd aufspringen. Denn im Clip wird die heiß erwartete Rückkehr eines der Publikumslieblinge der Original-Serie gezeigt.

Wiedervereinigung von Daryl Dixon und dessen bester Freundin Carol

Die Rede ist natürlich von der Wiedervereinigung von Daryl Dixon und dessen bester Freundin Carol, gespielt von Melissa McBride. Die beiden zählen zu den Lieblingsduos der TWD-Fans. In der ursprünglichen Planung sollte „The Walking Dead: Daryl Dixon“ ein großes Abenteuer werden, das Daryl zusammen mit seiner besten Freundin bestreiten sollte. Doch Darstellerin Melissa McBride stieg aus dem Projekt aus.

Der Ausstieg währte aber zur Freude aller Fans nicht lange, und so gibt es nun endlich doch die Wiedervereinigung von Daryl und Carol in der zweiten Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ zu sehen. Und nicht nur das: Melissa McBride wird in der Serie die zweite Hauptrolle neben Norman Reedus einnehmen und nicht nur einen Gastauftritt oder eine Nebenrolle haben. Das unterstreicht zudem der Zusatztitel „The Book Of Carol“ der zweiten Staffel.

Darum geht es in der ersten Staffel

In der ersten Staffel ging es erstmals in der TWD-Welt nach Übersee, raus aus den USA, nach Frankreich. Daryls Abenteuer führt ihn quer durchs Land, von Südfrankreich bis nach Paris. Alleine ist er dabei nicht, stößt er auf seiner Reise doch auf neue Verbündete, wie beispielsweise die Französin Isabelle, gespielt von Clémence Poésy, die vor allem „Harry Potter“-Fans bestens bekannt sein dürfte.

Isabelle ist eine Nonne und gehört einer postapokalyptischen Religionsgemeinschaft an. Sie schließt sich Daryl auf dem Weg nach Paris an. In der Hauptstadt rund um den Eiffelturm müssen sie nicht nur Zombies bekämpfen, sondern bekommen es auch mit einem mächtigen menschlichen Widersacher zu tun: Dem Schwarzmarkt-Händler und Nachtklub-Besitzer Quinn, gespielt von Adam Nagaitis („The Last Duel“).

