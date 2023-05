The Walking Dead: Dead City: Trailer zum Spin-off der Kultserie – Die Originalserie „The Walking Dead“ gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Serien unserer Zeit. Im letzten Jahr kam es nach zwölf Jahren und elf Staffeln zum großen Finale der Kultserie. Auch die Schwesterserie „Fear The Walking Dead“ endet bald mit Staffel acht. Doch Fans müssen in Zukunft nicht auf das Zombie-Universum verzichten, stehen doch weitere spannende Spin-offs an.

Vor allem jene, in denen einige der Hauptfiguren noch mal ihren Auftritt haben werden, stehen hier ganz oben auf der Liste, wie „The Walking Dead: Daryl Dixon“, „The Walking Dead: Summit“ – Rick & Michonne“ und „The Walking Dead: Dead City“ mit Negan und Maggie. Zu „Dead City“ wurde nun ein neuer Teaser Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Einblick und weitere Details zum nächsten Ableger gibt.

„The Walking Dead: Dead City“ entführt die Fans zu einem neuen Schauplatz, nach New York. Dorthin verschlägt es nämlich den ehemaligen Saviors-Anführer Negan und Maggie. Ein ungleiches Duo – schließlich hatte Negan für einen der emotionalsten und heftigsten Serientode gesorgt, als er Maggies große Liebe Glenn brutal mit seiner Lucille erschlug. Das hat Maggie Negan bis heute nicht verziehen, auch wenn sie sich in der finalen Episode von „The Walking Dead“ mit Negan ausgesprochen hatte.

Jedenfalls braucht sie in „The Walking Dead: Dead City“ Negans Hilfe, da Maggies Sohn Hershel nach New York entführt wird. Warum gerade Negan der Schlüssel für Megan für die Rettungsmission sein soll, wurde noch nicht geklärt. Im neuen Teaser sieht man übrigens, wie es das Duo nach New York schafft, mit einem Boot durch ein zombieversuchtes Gewässer. Ebenfalls zu sehen sind einige kurze Sequenzen von der arg runtergekommenen Metropole New York inmitten der Zombie-Apokalypse.

The Walking Dead: Dead City startet bereits im Juni 2023

Das Spin-off „The Walking Dead: Dead City“ birgt durchaus Potenzial, ein fesselndes Zombie-Abenteuer zu werden. Zudem bekommen die beiden Hauptfiguren Negan und Megan gemeinsam noch mal die große Serien-Bühne. Der Start von „The Walking Dead: Dead City“ ist auf den 18. Juni 2023 terminiert und wird beim US-Sender AMC ausgestrahlt. Einen deutschen Termin und Sender gibt es bis dato leider noch nicht.

