The Walking Dead: Dead City: Publikumsliebling kehrt zur neuen Serie zurück – Ein überraschendes Wiedersehen bahnt sich im „The Walking Dead"-Universum an. „Dead City“, das neueste Spin-off der erfolgreichen Zombie-Franchise, bringt nämlich eine bei den Fans überaus beliebte Figur zurück, die in der achten Staffel von „The Walking Dead“ eigentlich ihr Ende gefunden hatte.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine mysteriöse Auferstehung, sondern vielmehr um einen Flashback, der die Bedeutung dieser Figur für die Serie erneut ins Zentrum rückt. ACHTUNG SPOILER: Wer die vierte Folge von „The Walking Dead: Dead City“ noch nicht gesehen hat, sollte bitte nicht weiterlesen, da nun massive Spoiler folgen.

Das passiert in Folge 4 von „The Walking Dead: Dead City“

Die besondere „Dead City“-Episode geht zurück in die aufkommende Ära der Saviors, angeführt von ihrem charismatischen, aber rücksichtslosen Leader Negan (Jeffrey Dean Morgan). Negan, gewappnet mit seinem ikonischen Baseballschläger Lucille, ist gerade dabei, strategische Pläne zu skizzieren. In dieser Szene kommt seine Vertrauensperson Simon (Steven Ogg) herein und berichtet von einem aufkommenden Problem.

Während sie durch die verwinkelten Korridore des Sanctuary schreiten, klärt Simon Negan darüber auf, dass Unruhe in der Gemeinschaft herrscht. Eine Person hält sich nicht an die Gruppenregeln, und die Mitglieder verlangen von Negan, durchzugreifen. Das Ziel ihrer Reise durch die Gänge stellt sich als The Croat (Željko Ivanek) heraus. Dieser wurde gerade dabei erwischt, wie er ein kleines Mädchen quälte, um Informationen zu erhalten, deren Wahrheitsgehalt fraglich ist.

Simon und The Croat

Während Negan unruhig an der Szene teilnimmt, gibt es zwischen Simon und The Croat zunehmend Spannungen. Simon hatte von Negan den Auftrag erhalten, das Mädchen freizulassen. Trotzdem schreckte The Croat nicht vor Folter zurück und brachte das Mädchen schließlich um. Simon bezeichnet ihn daraufhin als unkontrollierbaren Psychopathen. Nach einem Wortwechsel versucht The Croat, Negan von seiner Sichtweise zu überzeugen.

Bevor der Anführer der Saviors jedoch antworten kann, springt die Erzählung zurück in die Gegenwart. Negan bereitet sich in Manhattan mit seinen Alliierten auf eine Konfrontation mit The Croat vor. Es ist nun allgemein bekannt, welche Auswirkungen das Verhalten von The Croat hatte: Negan hatte vor, ihn zu eliminieren, da er erkannte, welch schädliche Figur er in einer wichtigen Rolle duldet. Aber Negan hatte nur eine einzige Schusschance, The Croat zu töten. Der Schuss ging jedoch fehl und traf nur das rechte Ohr von The Croat.

Das Spin-off „Dead City“ erweitert das „The Walking Dead“-Universum um weitere Facetten und führt bekannte Figuren in neuen Kontexten wieder ein. In dieser besonderen Episode wird einmal mehr verdeutlicht, wie komplex und vielschichtig die Beziehungen innerhalb der Saviors – und insbesondere zu ihrem Anführer Negan – wirklich sind.

Quelle: kino.de