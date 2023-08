„The Voice of Germany“: Starttermin der 13. Staffel steht fest – Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ mag zwar unter keinem besonders guten Stern stehen, inwieweit sich die Boykottaufrufe der Community wegen der neuen Juroren letztendlich auf die Quoten niederschlagen werden, und wie toll Shirin David in ihren volksnah teuren Luxus-Klamotten letzten Endes auf dem Stuhl aussehen wird – die zu tragen sie sich schließlich hart erkämpft hat (MANN.TV berichtete) – davon können wir uns bald selbst überzeugen.

Denn: Der Starttermin für die 13. Staffel der beliebten Castingshow steht fest.

Ab dem 21. September nehmen die neuen fünf Juroren wieder Platz, um donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, die besten Stimmen des Landes zu küren. Zum ersten Mal überhaupt wurde die Jury komplett ausgetauscht und besteht damit nun aus Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl.

Die Moderation übernehmen hingegen abermals Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Giovanni Zarrella, der einst selbst durch ein Casting-Format zum Prominenten wurde, betont: „Wir Coaches haben die Verantwortung, Menschen zu beflügeln und ihnen nicht die Flügel zu stutzen“. Und auch Shirin David verkündet, ihre Entscheidungen „sehr bewusst“ treffen zu wollen und „sehr vorsichtig mit dieser Ehre“ umzugehen: „In diesem Moment entscheidest du für ein Talent darüber, was die nächsten Wochen und Monate für ihn ansteht.“

„Dieser Buzzer verändert dein Leben“, weiß auch „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz, während sein Zwillingsbruder Bill sich an die eigenen Anfänge erinnert fühlt: „Ich weiß noch, als ich mein erstes Feedback bekommen habe. Wenn Experten sagen: 'Ich finde dich toll', nimmst du das mit und vergisst es nie wieder.“

Ronan Keating geht es indes routiniert an, war er doch bereits 2016 Coach bei „The Voice Australia“ und von 2022 bis 2023 auch bei „The Voice Kids UK“.

„In der heutigen Zeit, in der sich die Branche so stark verändert hat, stehen wir an vorderster Front“, erklärt der Ire in einem Interview mit „teleschau“. „Die Plattenfirmen haben keine Agentinnen und Agenten mehr, die in Nachtclubs gehen, um neue Talente zu finden. Es ist ein Privileg, diesen Job nun für sie zu übernehmen.“

Noch vor „The Voice of Germany“ startet am Donnerstag, den 14. September, außerdem schon „The Voice Rap by CUPRA“ auf Joyn, wo Rap-Legende Kool Savas und Rapper Dardan die vielversprechendsten Nachwuchstalente ihres Genres casten.

