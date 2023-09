Neue Staffel startet so schwach wie nie

„The Voice of Germany“

„The Voice of Germany“: Neue Staffel startet so schwach wie nie – Nachdem bekannt wurde, dass die aktuelle Staffel eine komplett neue Jury bekommen sollte, häuften sich die Kommentare der Fans, „The Voice of Germany“ den Rücken kehren zu wollen. Und tatsächlich hat sich nach dem Auftakt nun gezeigt, dass die Zuschauerzahlen der großen Casting-Show auf ProSieben und Sat.1 im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingebrochen sind.

Das Format gilt auf den Sendern eigentlich als absoluter Hitgarant – schalteten 2021 zum Auftakt der damaligen Staffel noch 2,14 Millionen Menschen ein, waren es 2023 gar 2,18 Millionen.

2024 sitzen aber nun mit Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz sowie der Influencerin Shirin David zum ersten Mal fünf komplett neue Gesichter auf den Jurorenstühlen und prompt fielen die Einschaltquoten für den Staffelstart auf 1,59 Millionen – 0,63 Millionen entfielen davon auf die weberelevante Zielgruppe.

Immerhin fiel der Marktanteil „Quotenmeter.de“ zufolge beim Gesamtpublikum mit 6,8 Prozent zufriedenstellend aus, bis 22.50 Uhr holte man schließlich gar 12,6 Prozent – 2023 waren es allerdings noch 14 Prozent, im Jahr davor sogar 16,1 Prozent.

Und auch das neue Spin-off „The Voice Rap“ wollte nicht so recht zünden.

Lediglich 0,55 Millionen Menschen konnten sich bis 23.30 Uhr für Kool Savas und Dardans Suche nach einem Rap-Künstler begeistern, davon 0,22 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Gesamtmarktanteil entsprach dabei lediglich 4,0 Prozent.

Quelle: tvspielfilm.de