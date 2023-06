„The Voice of Germany“

„The Voice of Germany“: Neue Jury-Mitglieder der neuen Staffel – Dass die komplette Jury von „The Voice of Germany“ ausgetauscht werden soll, war schon lange bekannt. Nun wurde aber endlich auch enthüllt, wer Mark Forster, Rea Gervey und Co. beerben soll. Mit Blick auf die neue Staffel wollen die Verantwortlichen offenbar alles anders machen und holten sich dazu einen internationalen Musikstar ins Boot.

Butter bei die Fische: Für die nunmehr 13. Staffel der beliebten Gesangsshow auf ProSieben und Sat. 1 nehmen der irische Sänger Ronan Keating, die deutsche Rapperin Shirin David, Entertainer Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom von Tokio Hotel auf den Stühlen Platz.

Nun sind Jurorenwechsel mit Blick auf die Historie der Show nichts Neues, dass aber gleich alle vier Stühle vakant werden, ist ein absolutes Novum. Senderchef Daniel Rosemann erklärte in diesem Zusammenhang: „‚The Voice of Germany‘ 2023 wird neu – und bleibt vertraut.“

Mit Ronan Keating hat man sich ein Jury-Mitglied von internationalem Format geangelt. Der aus Dublin stammende Sänger bringt praktischerweise auch gleich Erfahrung mit, hat er doch zuvor schon bei „The Voice Australia“ und „The Voice Kids“ in Großbritannien mitgewirkt.

In Ermangelung der nötigen Deutschkenntnisse wird Keating im Rahmen der Show englisch sprechen.

Auch die Kaulitz-Brüder sind Musiker mit internationaler Reputation, wenngleich der einstmals riesige Hype um ihre Band Tokio Hotel mittlerweile stark abgeflaut ist. Bill und Tom leben schon seit längerem in Los Angeles, machen in jüngster Zeit aber immer häufiger in der deutschen Medienlandschaft von sich Reden.

Zarella wiederum ist vor allen durch seine Musikshows im ZDF bekannt, nachdem er im Jahr 2001 als einer der Sieger der zweiten Staffel „Popstars“ hervorging und damit eine Mitgliedschaft in der kurzlebigen Band „Bro’Sis“ gewann.

Die 28-jährige Shirin David zählt wiederum zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands und dürfte von daher vor allem ein junges Publikum ansprechen.

Die Aufzeichnungen für die neue Staffel von „The Voice of Germany“ haben bereits begonnen. Die Ausstrahlung bei ProSieben und Sat. 1 soll dann im Herbst erfolgen.

Als Moderatoren fungieren wie gewohnt Thore Schölermann und Melissa Khalaj.

