„The Voice of Germany“: Casting-Format schmiert immer weiter ab – Obwohl die Quoten so derart mies waren, dass die Show der Kaulitz-Brüder „That’s my Jam“ komplett aus dem linearen Programm in die RTL-Mediathek verbannt wurde, erhielten Tom und Bill kürzlich den Deutschen Fernsehpreis für das Format. Bei ProSieben und Sat.1 sind die Zwillinge nun in der einst so glorreichen Casting-Show „The Voice of Germany“ zu sehen, doch auch hier rutschen die Zahlen immer weiter in den Keller.

Nun ist wohl nicht davon auszugehen, dass „The Voice“ ebenfalls in den Streaming-Giftschrank wandern muss, dennoch sieht es um die deutsche Hoffnung in Sachen Casting-Shows so düster aus, wie nie zuvor.

Legte die Sendung kürzlich erst den schwächsten Start einer Staffel seit Bestehen in Deutschland überhaupt hin, schalteten zuletzt mit gerade einmal 1,52 Zuschauern sogar noch weniger Menschen ein.

Nach dem arg mäßigen Auftakt mit 1,64 Millionen Zuschauern bestand durchaus Hoffnung, dass die Zahlen noch steigen würden.

Doch die Welle an Negativrekorden hielt an, bis anlässlich der außerplanmäßigen Ausstrahlung an einem Sonntag nur noch lediglich 1,37 Millionen Menschen der dritten Folge vor dem Bildschirm beiwohnten – so wenig wie noch nie in der Geschichte des Formates hierzulande.

Die jüngsten Zahlen nach der vierten Folge sind zwar wieder etwas besser, aber immer noch alles andere als ein Hoffnungsschimmer. Es scheint, als habe die Ära der Castingshows ausgedient, andere Stimmen geben der neuen Jury-Besetzung Schuld an der Misere.

Immerhin konnte sich das Format noch einen akzeptablen Marktanteil von 12,5 Prozent bei der jüngeren Zielgruppe sichern, was sicherlich nicht zuletzt den Stars der Band Tokio-Hotel geschuldet ist.

