The Voice of Germany 2023

The Voice of Germany 2023: Alle Sendetermine stehen fest – Seit nunmehr zwölf Jahren gehört die Gesangs-Castingshow hierzulande zu den beliebtesten Abendshows bei ProSieben und Sat.1. Bald startet die 13. Staffel des Musikformats und abermals werden etliche Gesangstalente präsentiert. Doch bereits im Vorfeld sorgte „The Voice of Germany“ für reichlich Aufsehen und Diskussionen. So wurde die Jury einmal komplett auf Links gedreht und ausgetauscht.

Während viele sich auf die neue Jury freuen, gab es nicht wenige, die die Auswahl massiv kritisierten. Auf den Jury-Stühlen nehmen in diesem Jahr neben der Rapperin und Ex-DSDS-Jurorin Shirin David auch die „Tokio Hotel“-Brüder Bill und Tom Kaulitz sowie Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und Ronan Keating Platz, den viele sicherlich noch aus seiner Zeit bei der Boyband „Boyzone“ kennen.

„The Voice of Germany“ läuft indes immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20:15 Uhr bei Sat.1. Zudem stehen die Folgen auch im Stream bei Joyn zur Verfügung. Nun sind auch alle Sendetermine bekannt, die wir euch nachfolgend einmal alle übersichtlich aufgelistet haben. Der Start der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ ist der 21. September 2023.

Alle Sendetermine von „The Voice of Germany 2023“

Folge 1: Donnerstag, 21. September 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Freitag, 22. September 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Sonntag, 24. September 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Freitag, 29. September 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Donnerstag, 5. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Freitag, 6. Oktober 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Donnerstag, 12. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 8: Freitag, 13. Oktober 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 9: Donnerstag, 19. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 10: Freitag, 20. Oktober 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1

Quelle: tvspielfilm.de