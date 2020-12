The Very Excellent Mr. Dundee

The Very Excellent Mr. Dundee: Trailer zur spaßigen Komödie mit Paul Hogan – Die ersten beiden „Crocodile Dundee“-Teile zählen zu den Kultfilmen der 80er. Mit „Crocodile Dundee in Los Angeles“ gab es dann 2001 eine Fortsetzung, die Fans abermals ordentlich zum Lachen brachte. Nun, satte 19 Jahre später, steht Hauptdarsteller Paul Hogan wieder vor der Kamera und spielt sich dieses Mal selbst.

Wie lustig das werden könnte, zeigt der Trailer zu „The Very Excellent Mr. Dundee“. Mittlerweile im Ruhestand in LA, genießt Paul Hogan im Schatten seiner Crocodile-Dundee-Figur das Leben. Da bekommt er plötzlich die Nachricht, dass er von der Königin von England zum Ritter geschlagen werden soll. Doch bevor er dieses Angebot annehmen kann, gerät Hogan in eine Reihe von verrückten Skandalen, die ihn in die Klatschsendungen und die sozialen Medien bringen.

Nun gilt es für Hogan, seinen guten Ruf aufrechtzuerhalten. Stellt sich nur die Frage, um welchen Preis. In der Komödie „The Very Excellent Mr. Dundee“ von Regisseur Dean Murphy sind neben Paul Hogan unter anderen auch John Cleese, Chevy Chase, Mel Gibson, Luke Hemsworth und Olivia Newton-John mit von der Partie.

Einen deutschen Veröffentlichungstermin gibt es leider noch nicht. Ebenso wenig ist klar, ob es „The Very Excellent Mr. Dundee“ in die Kinos schafft. Wobei eher damit zu rechnen ist, dass der Film direkt auf digitalem Wege erscheinen wird.