The Unholy: Trailer zum Horrorfilm mit Jeffrey Dean Morgan – Auch im Jahr 2021 geht es munter weiter mit allerhand Grusel- und Horrorstreifen. Einer von ihnen ist „The Unholy“, der von keinem Geringeren als Horror-Papst Sam Raimi („Tanz der Teufel“) produziert wurde. Mit von der Partie ist zudem „The Walking Dead“-Antiheld Negan alias Jeffrey Dean Morgan, der in „The Unholy“ die Hauptrolle übernommen hat.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt im frisch veröffentlichten deutschen Trailer sehen. „The Unholy“ handelt vom tauben Mädchen Alice. Ihr ist angeblich die Jungfrau Maria erschienen, woraufhin sie nicht nur wieder hören und sprechen, sondern sogar Kranke heilen kann. Das macht unter den Gläubigen natürlich schnell die Runde, woraufhin sie in Scharen zur „heiligen“ Alice strömen, um ihre Wunder mit eigenen Augen zu sehen.

Göttliche Präsenz, oder der Teufel selbst?

Davon bekommt auch ein in Ungnade gefallener Journalist Wind, der nun die Chance sieht, seiner Karriere mit einer Alice Story neuen Schub zu verleihen. So reist er in die Kleinstadt New England und stellt die ersten Nachforschungen über Alice an. Schnell merkt er, dass hier etwas nicht stimmt, passieren in Alices Umfeld doch rätselhafte Phänomene und teils schreckliche Dinge.

Für ihn stellt sich die Frage: Ist es wirklich das Werk der Jungfrau Maria oder steckt etwas Teuflisches dahinter. Horror- und Gruselfans können sich mit „The Unholy“ wohl auf einen zünftigen Genrestreifen freuen. In der Verfilmung von James Herberts Mystery-Novel „Die Erscheinung“ stehen neben Jeffrey Dean Morgan auch Cary Elwes, William Sadler und Katie Aselton vor der Kamera.

Allzu lange muss man auch nicht mehr warten, denn bereits im kommenden Monat, am 17. Juni 2021, startet „The Unholy“ in den Kinos.