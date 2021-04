„The Undoing“ – Serien-Tipp – Mit dieser HBO-Miniserie über sechs Episoden begibt man sich auf die Suche nach einem Mörder. Das klingt im ersten Moment nach Standardkost und wenig innovativ, entpuppt sich jedoch als extrem packender Psychothriller. „The Undoing“ ist dazu noch topp-besetzt mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen sowie unter anderen Édgar Ramírez, Donald Sutherland und Jungschauspieler Noah Jupe.

Hinter der Serie stecken zudem keine Unbekannten mit Autor David E. Kelley („Big Little Lies“) und Regisseurin Susanne Bier („Bird Box - Schließe deine Augen“). Die Miniserie handelt von Grace und Jonathan Fraser. Sie führen das Leben, das sie immer wollten: Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, er ein gefeierter Kinderonkologe – und ihr Sohn besucht eine Elite-Privatschule in Manhattan.

Doch über Nacht gerät für Grace alles aus den Fugen. Ein gewaltsamer Tod. Ein verschollener Ehemann. Eine Reihe von unvorstellbaren Offenbarungen. „The Undoing“ glänzt dabei mit seinen teils heftigen Wendungen, einige Plotüberraschungen und generell mit seiner Spannung, die sich erst langsam aufbaut und dann zuschlägt, sodass man gebannt vor dem Bildschirm hängt, um zu sehen, wer denn nun der Killer ist.

Der Clou an der Serie: Jeder der Charaktere könnte es sein, was das Ganze ziemlich fesselnd macht. So wird man sich selbst fast durchweg dabei erwischen, die Charaktere zu sondieren und hinter ihre vermeintlichen Fassaden zu schauen. Das sorgt für reichlich Unterhaltung und Nervenkitzel – das macht die Serie überaus mitreißend. Wer auf atmosphärischen Psycho-Thrill im Serienformat steht, ist hier definitiv an der richtigen Adresse.

The Undoing (Warner Bros. Home Entertainment) – VÖ: 8. Apr. 21