The Stand: Neue Serie zu Stephen Kings Apokalypse-Horror – Eine der größten Geschichten, die der Ausnahmeautor Stephen King je verfasste, ist „The Stand – Das letzte Gefecht“. So monumental, dass sie seinerzeit mit einem TV-Mehrteiler bedacht werden musste, um überhaupt auf den Bildschirm zu passen. Doch selbst dafür war der Stoff nach Meinung des Verfassers zu ausladend. Findet man wohl auch in Hollywood. Denn bald ist eine neue Serie zu „The Stand“ am Start, zu der ihr hier den deutschen Trailer bekommt.

In der Handlung wurde die gesamte Menschheit das Opfer eines tödlichen Virus, den nur eine Handvoll Menschen aufgrund ihrer Immunität überlebt haben. Auf der entvölkerten Erde spaltet sich diese Schar zudem noch in zwei Gruppen: Die einen träumen vom Schwarzen Mann, der Randall Flagg (Alexander Skarsgård) heißt und ihre dunkle Seite anspricht, die anderen von einer blinden, warmherzigen Greisin namens Mutter Abagail (Whoopi Goldberg).

Zwischen den beiden Gruppen, zwischen Licht und Dunkel, kommt es im Laufe der Handlung zur alles entscheidenden Schlacht. Man darf gespannt sein, wie viel davon man bereits in der ersten Staffel von „The Stand“ zu sehen bekommen wird.

Die Serie jedenfalls läuft auf der US-Plattform „CBS All Access“ am 17. Dezember 2020 an, bevor das Format bei uns exklusiv auf „Starzplay“ am 3. Januar 2021 startet. „Starzplay“ ist entweder als App für Android und iOS zu beziehen, oder auch als Channel bei Amazon Prime.

Quelle: filmstarts.de