The Sadness

The Sadness: Trailer zum brutalsten Film des Jahres – Freunde des Zombie-, Horror- oder Splatter-Genres dürfen sich kräftig die Hände reiben. Denn bereits am kommenden Donnerstag den 03. Februar 2022 erscheint mit „The Sadness“ der wohl brutalste Film des Jahres im Kino. So wurde dem Brutalo-Schocker zum wiederholten Male die FSK verweigert.

Dies allerdings vorerst nur für die folgende Heimkino-Veröffentlichung, die für den 15. April 2022 geplant ist. Im Kino erscheint „The Sadness“ also ungekürzt und ungeschnitten und hat dafür nach einer zweiten Prüfung schlussendlich eine FSK-18-Freigabe erhalten. Auf was ihr euch hier einstellen könnte, ist nun im neuen deutschen Trailer zu sehen.

Exzessiv brutaler Schocker

Nachfolgend gibt es eine kleine Ploteinführung zum exzessiv brutalen Schocker „The Sadness“ aus Taiwan. Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Bevölkerung die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Alvin-Virus, zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten.

Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen, die grausamsten Dinge zu tun: Mord, Folter und Verstümmelung sind dabei erst der Anfang. Ein junges Paar wird bis an die Grenzen seiner Kräfte getrieben, als es inmitten des Chaos versucht, einander wiederzufinden. Wahnsinn und Gewalt beherrschen die Straßen – die Zeit von Zivilisation und Ordnung ist vorbei.

Extremkino ohne Schmerzgrenzen

„The Sadness“ von Regisseur und Drehbuchautor Rob Jabbaz wird schon vor der Veröffentlichung als der kontroverseste Horrorfilm des Jahres gehandelt. Ein Film, der Extremkino bietet, das jede Schmerzgrenze hinter sich lassen soll. Wir sind gespannt auf diesen ultrabrutalen Zombiefilm. Wer Bock nun richtig Lust auf „The Sadness“ bekommen hat, sollte sich ab dem 3. März 2022 ein Ticket an der Kinokasse ziehen.