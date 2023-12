The Rookie: Neue Staffel der Erfolgs-Polizeiserie streamen – Die US-amerikanische Fernsehserie „The Rookie“, die auf dem Sender ABC ausgestrahlt wird, hat sich im Laufe der Jahre zu einer der stärksten und beliebtesten Polizeiserien entwickelt. Mit Nathan Fillion in der Hauptrolle des John Nolan, einem 40-jährigen Rookie im Los Angeles Police Department, bietet die Serie eine einzigartige Perspektive auf das Leben eines Polizisten.

Fans der Serie können sich nun freuen, denn die fünfte Staffel von „The Rookie“ ist jetzt beim Streaming-Dienst auf Disney+ verfügbar. Die Serie setzt ihre spannende Erzählung fort und bietet weiterhin tiefe und spannende Einblicke in die Herausforderungen eines Polizei-Rookies. Darum geht es in „The Rookie“: John Nolan erlebt einen Wendepunkt in seinem Leben, nachdem er in einen Banküberfall verwickelt wird.

Ein Rookie im Los Angeles Police Department

Dieses einschneidende Ereignis veranlasst ihn, sein bisheriges Leben zu überdenken und sich einer neuen Herausforderung zu stellen: Er tritt dem Los Angeles Police Department bei. Nolan, der älteste Rookie im Department, sieht sich jedoch nicht nur mit den alltäglichen Gefahren seines neuen Berufs konfrontiert, sondern auch mit der Skepsis und Ablehnung seiner Vorgesetzten. Sie zweifeln an seiner Entscheidung und sehen ihn als Risiko für das Team. Trotz dieser Widerstände findet Nolan Unterstützung bei den anderen Rookies, Lucy (Melissa O’Neil) und Jackson (Titus Makin).

Die Beliebtheit von „The Rookie“ spiegelt sich auch in der Fortsetzung der Serie wieder. Im April 2023 wurde bekannt gegeben, dass „The Rookie“ um eine sechste Staffel erweitert wird. Darüber hinaus gibt es auch ein Spin-off namens „The Rookie: Feds“ mit Niecy Nash in der Hauptrolle. Die fünfte Staffel hatte ihre Deutschlandpremiere am 5. Juli 2023 auf Sky One, und die sechste Staffel soll am 20. Februar 2024 auf ABC starten.

Neben Disney+ können Fans „The Rookie“ auch auf anderen Plattformen genießen. Bis zur vierten Staffel ist die Serie auf Sky, Prime Video, WOW und Netflix verfügbar. Die ersten vier Staffeln sind außerdem kostenlos in der ZDFmediathek und ARD Mediathek verfügbar.

Quelle: kino.de