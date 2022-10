The Rock als US-Präsident?: Dwayne Johnson bezieht klare Position – In politisch bewegten Zeiten wird sein Name immer wieder aufgrund seines enormen Publikumsappeals in die Waagschale um das Präsidentenamt der USA geworfen: Dwayne „The Rock“ Johnson. Kein Wunder in den USA, Ronald Reagan war seinerzeit ebenfalls erst Schauspieler gewesen und Arnold Schwarzenegger hatte es immerhin bis zum kalifornischen Gouverneur geschafft. Doch wie steht The Rock zu den Wünschen der Fans, er möge dem Land vorstehen?

Dazu hat er sich nun definitiv geäußert – insbesondere, weil viele seiner Anhänger in den sozialen Medien ihn gerne bei der US-Wahl 2024 gesehen hätten. 2021 hatte er im Oktober gegenüber Medien noch geäußert, sich mit seinen Beratern besprochen zu haben, wie es mit einem Wechsel in die Politik aussehe, wie etwa „Unilad“ berichtet. Demnach habe er „eine kleinere Auswahl an Forschungen und Analysen“ betrieben, um herauszufinden, warum ihn die Menschen für einen potenziellen Präsidenten halten könnten.

Sein Fazit seinerzeit:

„Alle Anzeichen sind sehr positiv – sowohl für beispielsweise 2024 als auch beispielsweise 2028.“ Doch nun bestätigte der Megastar, dass er keinesfalls für das Amt kandidieren werde. The Rock war beim Format „CBS Sunday Morning“ zu Gast. Von Moderatorin Jane Pauley nach einer Kandidatur befragt und ob diese „vom Tisch“ sei, antwortete Dwayne „The Rock“ Johnson: „Die ist vom Tisch. Ja, sie ist vom Tisch.“

Er fuhr fort, dass es gewichtige familiäre Gründe für seine Ablehnung einer Kandidatur gebe: „Ich möchte dies sagen, weil es dazu zweier Aspekte bedarf. Ich liebe unser Land und alle Menschen darin. Ich liebe es auch, Vater zu sein. Und das ist das Wichtigste für mich, ein Vater zu sein, die Nummer eins, besonders in dieser Zeit, dieser kritischen Zeit im Leben meiner Töchter.“

Actor and international star Dwayne @TheRock Johnson has been seriously talked about as a potential candidate for president – and it was talk he didn’t outright dismiss – until now. Johnson tells @thattracysmith he is ruling out a run for president & more this "Sunday Morning." pic.twitter.com/38DltxUFej — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) October 7, 2022

Weiter erläuterte der Megastar: „Ich weiß, wie es ist, unterwegs zu sein und so viel zu tun zu haben, dass ich viele Jahre abwesend war, als meine erste Tochter heranwuchs … In dieser kritischen Zeit in ihrem Leben – das ist es, was die Präsidentschaft tun würde. Meine oberste Priorität sind also meine Töchter.“ Insgesamt hat Johnson drei Töchter:

Die 21-jährige Simone Garcia Johnson aus der Ehe mit seiner Exfrau Dany Garcia, sowie zwei jüngere Töchter mit Ehefrau Lauren Hashian: die 6-jährige Jasmin und die 4-jährige Tiana. Priorität habe für ihn stets die Familie, selbst wenn das Präsidentenamt verlockend erscheine: „Sicher, Chef zu sein klingt doch großartig! Aber die Chefsache, die ich verkörpern will, ist Papa. Ganz einfach.“

Quelle: unilad.com