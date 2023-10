The Ritual Killer – Film-Kritik

„The Ritual Killer“ – Film-Kritik – Heimkino-Fans bekommen nun neues Film-Futter in Form des Polizei-Thrillers namens „The Ritual Killer“. Hierbei punktet der Thriller mit einer Starbesetzung mit Morgan Freeman, Peter Stormare sowie „Yellowstone“-Star Cole Hauser. Unter der Regie von George Gallo erwartet euch mit „The Ritual Killer“ eine düstere und zugleich actiongeladene Fahrt, die deutliche Parallelen zu Genre-Hits wie „Sieben“ aufweist.

Im Mittelpunkt der Story steht NYPD Detective Lucas Boyd, gespielt von Cole Hauser. Boyd wird in eine Reihe grauenvoller Ritualmorde hineingezogen, bei denen die Opfer auf schreckliche Weise verstümmelt werden. Ein Schlüssel zur Aufklärung scheinen afrikanische Inschriften an den Tatorten zu sein. Boyd sucht daher die Hilfe von Professor Mackles, einem Experten für Afrikanistik, der von niemand Geringerem als Morgan Freeman dargestellt wird.

Fokus auf der Jagd und den komplexen Ermittlungen

Obwohl widerwillig, erklärt sich Mackles bereit, bei der Aufklärung zu helfen, da er schnell erkennt, dass ein afrikanischer Medizinmann hinter den Morden stecken muss. Während die meisten Serienkiller-Thriller ihren Reiz aus der ungelösten Identität des Mörders ziehen, wählt „The Ritual Killer“ einen anderen Ansatz. Von Anfang an wird klargemacht, wer der Killer ist, wodurch der Fokus eher auf der Jagd nach ihm und den komplexen Ermittlungen liegt. Dies bietet dem Zuschauer ein eher ungewöhnliches, aber durchaus fesselndes Erlebnis.

Das Drehbuch zum Film wurde von einem fünfköpfigen Autorenteam entwickelt. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Geschichte wider, die eine Mischung aus verschiedenen Elementen des Genres ist. Neben dem Detektiv mit tragischer Vergangenheit gibt es den ungeduldigen Polizei-Chef und den italienischen Detektiv, der an Hannibal erinnert. Trotz dieses vielversprechenden Konzepts ist die Umsetzung nicht ganz gelungen. Einige der Entscheidungen der Charaktere und Plot-Entwicklungen wirken ab und an eher unoriginell und wenig überzeugend.

Cole Hauser überzeugt in Hauptrolle

Was „The Ritual Killer“ jedoch trägt, ist die bemerkenswerte schauspielerische Darbietung von Cole Hauser. Er stellt zudem eine interessante Dynamik zwischen ihm und Freeman her. Leider wirkt Peter Stormare als Polizeihauptmann dagegen eher fehlbesetzt. „The Ritual Killer“ mag letzten Ende nicht der innovativste oder am besten geschriebene Thriller sein, aber er bietet genug Spannung und Unterhaltung, um die Zuschauer über seine Laufzeit von 91 Minuten bei der Stange zu halten.

The Ritual Killer (SquareOne Entertainment) – VÖ: 13. Okt. 23