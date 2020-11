The Ripper

The Ripper: Trailer zur Doku um den britischen Serienmörder – Ein jeder kennt Jack the Ripper, der 1888 im Londoner East End für Angst und Schrecken sorgte. Ein nicht weniger berüchtigter Serienkiller versetze England zwischen 1975 und 1980 in Panik. Peter William Sutcliffe, besser bekannt als „Yorkshire Ripper“, ermordete damals 13 Frauen und verletzte sieben weitere zum Teil lebensgefährlich.

Nun bringt Netflix eine neue vierteilige Dokumentarfilmreihe zum Yorkshire Ripper, wozu es jetzt auch den ersten Trailer zu sehen gibt. Die Mini-Serie mit dem Titel „The Ripper“ erscheint nächsten Monat und handelt davon, wie Peter Sutcliffe für wahren Terror auf den Straßen Großbritanniens sorgte.

Fünf Jahre lang, zwischen 1975 und 1980, warfen die Morde in Yorkshire einen dunklen Schatten auf das Leben der Frauen in Nordengland. 13 Frauen waren tot, und die Polizei schien nicht in der Lage, den Mörder zu fassen. Niemand fühlte sich sicher – und jeder Mann war ein Verdächtiger. Schlussendlich wurde Sutcliffe aber gefasst und 1981 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

Der Serienmörder starb erst kürzlich im englischen Gefängnis – und zwar an den Folgen einer Covid-19-Infektion. Die Dokumentar-Reihe „The Ripper“ könnt ihr ab dem 16. Dezember 2020 auf Netflix abrufen.

