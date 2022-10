„The Ring“ limitiertes Blu-ray Steelbook

The Ring – Film-Tipp

„The Ring“ – Film-Tipp – Wer erinnert sich nicht an das japanische Original, in dem uns die kleine fiese Samara 1998 erstmalig das Fürchten lehrte? Dabei war es erst die gelungene amerikanische Neuverfilmung von „The Ring“, die den Film weltweit populär machte. Fans des Remakes aus dem Jahre 2002 können sich nun den legendären Schocker-Horror erstmals als limitiertes Blu-ray Steelbook physisch nach Hause holen.

Diese Version des Gruselklassikers ist natürlich auch eine lohnenswerte Investition für alle Sammler. Das optisch toll gestaltete Blu-ray Steelbook beherbergt einen der unheimlichsten Streifen der Filmgeschichte, der Millionen von Menschen seit 2002 in den Bann zieht. Denn auch wenn „The Ring“ mittlerweile 20-jähriges Jubiläum feiert, die Geschichte um die kleine gruselige Samara ist auch heute noch so schaurig wie damals.

Der Alptraum nimmt dabei seinen Lauf, als eine mysteriöse Videokassette auftaucht, von der man sich erzählt, dass jeder, der sich das Material darauf anschaut, nach sieben Tagen sterben wird. Eine erschreckende Legende, die doch nicht wirklich wahr sein kann? Nachdem vier Teenager sich das Videoband tatsächlich angeschaut haben und alle innerhalb einer Woche unter mysteriösen Umständen sterben, nimmt das Grauen seinen Lauf.

Über Umwege landet in der Folge die tödliche Videokassette mit all ihren alptraumhaften Bildern bei der Journalistin Rachel Keller, die sich für die düstere Geschichte rund um das Band interessiert. Doch als sie sich – und ungewollt auch ihr Sohn – das Band anschaut, tickt ihre Lebensuhr und auch den beiden bleiben nun nur sieben Tage, um das Geheimnis des Rings zu lüften.

In den 115 Minuten von „The Ring“ wird man regelrecht an den Bildschirm getackert. Es gibt starke Schockmomente, eine schaurig-düstere Gruselatmosphäre, tolle Effekte, noch mehr Nervenkitzel und Spannung sowie einen genialen Plottwist am Ende. Ja, auch dieser Klassiker hat im Jahre 2022 nichts von seinem Gruselcharme verloren und bietet beste Horror-Unterhaltung im Heimkino.

„The Ring“ limitiertes Blu-ray Steelbook

(Paramount Home Entertainment) – VÖ: 27. Okt. 22