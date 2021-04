The Reckoning: Deutscher Trailer zum düsteren Hexen-Horror – Fans des Horror-Genres bekommen bald neues Material geboten. Denn mit „The Reckoning“ gibt es düstere Horror-Kost von Regisseur Neil Marshall („Hellboy – Call of Darkness“, „The Descent”, „Game of Thrones“). Der Streifen vermischt dabei Historiendrama, Rache-Thriller und Horror-Schocker miteinander.

Dazu gibt es nun auch den deutschen Trailer, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen. „The Reckoning“ spielt im Jahr 1665 in England – dort ist die Hexenjagd in vollem Gange und die Pest wütet. Keine Zeit, in der man leben will. Das denkt sich auch die junge Witwe Grace Haverstock.

Sie leidet immer noch unter dem Verlust ihres Ehemannes und obendrein wird sie von ihrem eifersüchtigen Vermieter der Hexerei bezichtigt. Das führt dazu, dass die Hexenjagd nun auch Grace in den brennenden Blick nimmt. Nun muss sie dem aufgebrachten Volk beweisen, dass sie keine Hexe ist. Oder ist sie doch mit dem Teufel im Bunde?

Gespielt wird Grace Haverstock hierbei von der vielversprechenden Newcomerin Charlotte Kirk („Ocean's 8“). Zum Cast gehören zudem Sean Pertwee („Doomsday“), Joe Anderson („The Grey“), Steven Waddington („The Imitation Game“), Matt Ryan („Constantine“), Ian White, Emma Holzer und Emma Campbell-Jones („Doctor Who“).

„The Reckoning“ scheint ein unterhaltsamer Mix aus kompromisslosem Rache-Thriller und blutig-gruseligem Hexen-Horror zu werden, der hierzulande am 28 Mai 2021 auf DVD und Blu-ray für das Heimkino erhältlich sein wird.