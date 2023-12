Horrorkino „The Queen Mary“: Deutscher Trailer zeigt Horror auf dem Kreuzfahrtschiff – Das Horrorgenre hat im Laufe der Jahre einige bemerkenswerte Filme hervorgebracht, die sich um die unheimliche Atmosphäre auf See drehen. Filme wie „Ghost Ship“ oder „Triangle“ haben die Faszination für das Unbekannte und Geheimnisvolle der Ozeane genutzt, um Spannung und Schrecken zu erzeugen.

In dieser Tradition steht der kommende Kreuzfahrt-Horror „The Queen Mary“ zu dem ihr nun den deutschen Trailer sehen könnt. Die RMS Queen Mary, einst ein prachtvolles Kreuzfahrtschiff, dient heute als schwimmendes Hotel und Touristenattraktion in Long Beach, Kalifornien. Der Filmemacher Gary Shore, bekannt durch „Dracula Untold“, nutzt dieses historische Schiff als Kulisse für seinen neuesten Horrorfilm.

Die Besonderheit von „The Queen Mary“ liegt in der Verwendung eines realen Schiffes, das bereits in den Sechzigern außer Betrieb genommen wurde, im Gegensatz zu den fiktiven Schiffen in ähnlichen Filmen.

Darum geht es in „The Queen Mary“

Im Jahr 1938 nimmt ein prunkvolles Abendessen an Bord der Queen Mary ein blutiges Ende, bei dem die Passagiere der ersten Klasse in einem Blutbad umkommen. 85 Jahre nach dieser unheilvollen Nacht folgen Anne und Patrick, gespielt von Alice Eve und Joel Fry, den Spuren ihres verschollenen Sohnes der nach einer Erkundungstour an Bord des Geisterschiffs spurlos verschwand. Dabei stoßen sie auf ein grauenvolles Geheimnis, das tief in den Eingeweiden des Schiffes verborgen liegt.

Der Film verspricht eine Mischung aus geisterhaften Visionen und der Aufdeckung eines düsteren Geheimnisses, das mit der tragischen Vergangenheit der RMS Queen Mary verwoben ist. „The Queen Mary“ wird in Deutschland kurz vor Silvester am 28. Dezember 2023 in den deutschen Kinos seine Premiere feiern.