The Purge 6: Beliebte Horror-Reihe soll fortgesetzt werden – Vor mittlerweile zehn Jahren startete 2013 mit „The Purge – Die Säuberung“ der erste Teil eines der mittlerweile erfolgreichsten Horror-Thriller-Franchises. Auch der bis dato letzte Teil „The Forever Purge“ begeisterte einmal mehr mit dem spannenden Mix aus dystopischem Thriller, brutalem Horror-Schocker und Gesellschaftskritik. Doch das war nicht das Ende, denn es wird recht sicher einen sechsten Teil von „The Purge“ geben.

Dazu ist auch bereits das Drehbuch geschrieben, welches dem Studio Universal Pictures sowie den Produzenten vorgelegt wurde. „The Purge 6“ soll laut ersten Details das Franchise frischen Wind verleihen und dies mit einer neuen Plot-Idee. Filmemacher James DeMonaco kehrt dafür zum Franchise zurück, er saß bereits für den ersten Teil „ The Purge – Die Säuberung“ sowie „The Purge: Anarchy“ und zuletzt „The Purge: Election Year“ auf dem Regiestuhl.

America nach Ideologie, Sexualität und Religion unterteilt

James DeMonaco verriet in einem Gespräch mit dem „Collider“ seine Idee für den sechsten Teil: „In ‚The Purge 6’ wird America nach Ideologie, Sexualität und Religion in verschiedene Staaten unterteilt. Es gibt also einen Staat für Schwarze Menschen, einen Staat für schwule Menschen und einen Staat für weiße Evangelikale. Es ist ein völlig zerbrochenes Land.“ DeMonaco erzählte im Interview, dass dieses Szenario für ihn persönlich die „Alptraum-Version“ der USA sei.

„The Purge 6“ sei für ihn zudem ein Kommentar auf die gegenwärtige Situation in den Vereinigten Staaten. Wann „The Purge 6“ erscheinen soll, ist indes noch nicht bekannt. Aktuell gibt es noch Unstimmigkeiten bezüglich der Kosten und des Budgets. Wenn diese ausgeräumt sind, kann aber alles schnell gehen. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: moviepilot.de