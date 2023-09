The Puppetman: Trailer zum erbarmungslosen Psycho-Horror – Was als scheinbar harmlose Präsentation startet, verwandelt sich binnen Minuten in ein verstörendes Spektakel. Der Regisseur Brandon Christensen, der auch hinter Werken wie „Superhost“ und „Z“ steckt, fokussiert sich im neuen Horrorstreifen „The Puppetman“ auf eine altbekannte Horror-Thematik: die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren.

Alyson Gorske und Michael Paré übernehmen die Hauptrollen in „The Puppetman“ zu dem es nun auch einen Trailer zu sehen gibt. Paré, der in den 1980ern zu Hollywood-Ruhm gelangte, hat in den letzten Jahren eher in Low-Budget-Produktionen des The Asylum Studios mitgewirkt. Alyson Gorske ist unter anderem aus der AppleTV+-Serie „Shrinking“ bekannt. In „The Puppetman“ geht es um die College-Studentin Michael, gespielt von Alyson Gorske, die alles andere als eine leichte Kindheit hatte.

Achtung Puppenspieler

Sie war Zeuge eines tragischen Vorfalls, bei dem ihr Vater David, dargestellt von Zachary Le Vey, ihre Mutter tötete. Trotz seiner Verurteilung beharrt David darauf, dass er während der Tat keine Kontrolle über seinen Körper hatte und von einer unbekannten Macht gesteuert wurde. Michael hatte diesen Erklärungen bisher keinen Glauben geschenkt und den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Jedoch ändert sich ihre Meinung, als in ihrer Umgebung plötzlich unerklärliche Todesfälle auftreten.

Sie beginnt zu vermuten, dass es tatsächlich eine Art „Puppenspieler“ geben könnte, der für diese schrecklichen Ereignisse verantwortlich ist. Gemeinsam mit dem in die Jahre gekommenen Polizisten Al, dargestellt von Michael Paré, begibt sie sich auf die Suche nach der Wahrheit, während weitere Menschen in ihrem Umfeld in Gefahr geraten.

Wann und wo

Der Trailer zu „The Puppetman“ gibt euch nun einen ersten und recht guten Einblick auf das, was euch in diesem vielversprechenden Psycho-Horror erwarten wird. Der Streifen wird ab dem 13. Oktober 2023 auf Shudder verfügbar sein. Gleichzeitig wird der Film im Programm des Kabelnetzwerks AMC ausgestrahlt. Für das deutsche Publikum gibt es noch keine Angaben wann und wo „The Puppetman“ zu sehen sein wird.