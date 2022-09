The Owners – Film-Kritik

„The Owners“ – Film-Kritik – Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und auch Halloween klopft langsam aber sicher an die Türe. Die beste Zeit im Jahr für passendes Genrekino wie den nun für das Heimkino erscheinenden Home-Invasion-Thriller „The Owners“ mit „Game of Thrones“-Star Maisie Williams in der Hauptrolle. Verfilmt wurde dieser Streifen von Regisseur Julius Berg, der mit „The Owners“ direkt mal sein Spielfilmdebüt gegeben hat.

Und dieses ist ihm sichtlich gut gelungen. Denn er hat dem Home-Invasion-Genre einen erfrischend unterhaltsamen und wendungsreichen Beitrag geleistet. Im Mittelpunkt dessen steht das Gaunertrio Nathan, Gaz und Terry. Es hat sich einen abgelegenen Landsitz für seinen nächsten Einbruch gesucht. Ein perfektes Ziel, schließlich ist das alte Ehepaar, das dort wohnt nicht zu Hause, stattdessen wartet auf das Gaunertrio ein Safe voller Geld.

Alt, aber alles andere als hilflos

Es könnte so schön sein für die jungen Diebe, wäre da nicht der Tresor, der sich so gar nicht leicht öffnen lässt, wie erhofft. Die Lösung: Sie lauern auf die Rückkehr des Ehepaares, um die Zahlenkombination für den Safe zu erlangen. Allerdings hat Nathans Freundin Mary überhaupt kein gutes Gefühl bei der Sache.

Als der Arzt und seine Ehefrau zurückkehren, werden sie von den Einbrechern überrascht – doch die hilflos wirkenden Alten wissen sich durchaus zu wehren und verstehen es hervorragend, den Eindringlingen das Leben zur Hölle zu machen. Auch wenn „The Owners“ ein Home-Invasion-Thriller durch und durch ist, so überrascht er mit einem erfrischenden Plot und einem überaus spannenden Katz-und-Maus-Spiel.

Bedrohlich, spannend und wendungsreich

Herrlich bedrohlich inszeniert von Julius Berg inklusive einer sehr packenden Atmosphäre. Positiv fallen auch die Darsteller auf, neben Maisie Williams vor allem Sylvester McCoy und Rita Tushingham. „The Owners“ erfindet das Genre zwar nicht neu, überrascht aber an vielen Stellen jedoch positiv. Nicht mit dem Ende, das sich schnell erahnen lässt, aber dafür mit ein paar coolen Twists zuvor.

Alles in allem gibt es hier einen wirklich guten Home-Invasion-Thriller, der allen Genre-Freunden einen fesselnden Heimkinoabend bescheren sollte.

„The Owners“ (Capelight Pictures) – VÖ: 16. Sep. 22