„The Outpost - Überleben ist alles“ – Film-Kritik – Ohne Frage, Kriegsfilme gibt es zuhauf. Einige sind echte Genre-Kultfilme geworden, andere nicht mehr als Kanonenfutter. Mit „The Outpost“ gibt es nun für das Heimkino mal wieder ein sehenswertes Kriegsdrama, das weniger auf Pathos setzt, dafür auf Authentizität und Spannung. Herausgekommen ist ein überaus eindringlicher Steifen, der mit langsamen Schritten auf ein fulminantes Actionfeuerwerk zusteuert.

Dabei so gut inszeniert, dass man die ernste Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert, nicht aus den Augen verliert. „The Outpost - Überleben ist alles“ spielt in Afghanistan. Am 3. Oktober 2009 greifen 400 schwerbewaffnete Talibankämpfer den US-Außenposten Keating nahe der Stadt Kamdesh an. Es kommt zu einem der blutigsten Gefechte im Afghanistan-Konflikt.

Eingekesselt von mehreren Hundert Taliban und ohne jede Unterstützung, kämpfen 54 US-Amerikaner, darunter die Soldaten Clint Romesha, Justin Gallegos, Michael Scusa und Josh Kirk zwölf Stunden lang auf verlorenem Posten um ihr Überleben. Nicht verwunderlich, dass die „Schlacht von Kamdesh“ bis heute zu den blutigsten Auseinandersetzungen im Afghanistan-Krieg zählt.

Zugleich gilt sie jedoch als eines der erschreckendsten Negativbeispiele für militärisches Versagen in der US-Geschichte. Verfilmt wurde dies von Regisseur Rod Lurie, der uns hier ein packendes Kriegsdrama präsentiert, das von Anfang bis Ende überzeugt. Nicht nur wegen der topp in Szene gesetzten Geschichten, sondern auch aufgrund des starken Casts mit unter anderem Scott Eastwood, Caleb Landry Jones und Orlando Bloom.

Was ebenfalls gut gefällt, ist der eher ruhige Anfang des Films, der, um die beklemmende, dichte Atmosphäre zu erzeugen auf die Figuren des Films eingeht und das gefährliche Leben im Camp zeigt. Alles, um dann ein mitreißendes Action-Gewitter abzufeuern, wenn es zu dem gewaltigen und überaus blutigen Gefecht zwischen den US-Soldaten und den Taliban kommt.

Alles endet mit bewegenden Szenen und mit traumatisierten Soldaten, die zuvor die Schrecken des Krieges durchlebt haben. Alles in allem ist das auch technisch klasse umgesetzte Kriegsdrama „The Outpost - Überleben ist alles“ ein extrem starker Vertreter des Genres, der jeden Fan begeistern dürfte.

The Outpost - Überleben ist alles (Eurovideo) – VÖ: 28. Jan. 21