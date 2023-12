The One Piece

The One Piece: Anime-Remake erscheint auf Netflix – Netflix sorgt weiterhin für Schlagzeilen in der Welt der Anime und Manga. Vor kurzem wurde auf der Jump Festa 2024 eine spannende News für Fans von „One Piece“ bekannt gegeben. Der beliebte Manga und Anime, der die Geschichte von Monkey D. Ruffy und seiner Suche nach dem legendären Schatz „One Piece“ erzählt, erhält ein Anime-Remake unter dem Titel „The One Piece“.

Dieses neue Remake verspricht, sich von dem über zwei Jahrzehnte laufenden Original-Anime abzuheben, der bereits über 1000 Episoden zählt. „The One Piece“ wird mit modernsten visuellen Technologien umgesetzt, um ein sowohl modernes als auch vertrautes Erlebnis zu bieten. Die Produktion übernimmt WIT Studio, bekannt für ihre Arbeit an den ersten Staffeln von „Attack on Titan“ und der aktuellen Umsetzung des Mangas „Spy × Family“ für das Fernsehen.

Ebenfalls ein „One Piece“-Prequel in Arbeit

Unterstützt werden sie von Partnern wie Fuji Television Network, dem Shueisha-Verlag und Toei Animation Co, dem Studio hinter dem ursprünglichen „One Piece“-Anime. Die Ankündigung von Netflix umfasst nicht nur „The One Piece“, sondern auch eine Adaption des Manga-One-Shots „Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation“, ebenfalls aus der Feder von Eiichiro Oda, dem Schöpfer von „One Piece“.

Dieser Manga, der bereits 1994 veröffentlicht wurde, erzählt die Geschichte des legendären Schwertkämpfers Ryuma, dessen Abenteuer in Wano Kuni, dem aktuellen Handlungsort des „One Piece“-Animes, angesiedelt sind. Die Erzählung gilt als offizieller Teil des „One Piece“-Franchises und fungiert als Prequel. Mit diesen neuen Projekten setzt Netflix seinen Fokus auf die beliebte „One Piece“-Reihe fort. Bereits zuvor hatte der Streaming-Dienst die überaus erfolgreiche Live-Action-Adaption von „One Piece“ veröffentlicht.

Quelle: robots-and-dragons.de