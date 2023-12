„The Nun II“ – Film-Kritik – Horrorfans und Freunde des „Conjuring“-Universums spitzt die Ohren. Denn „The Nun 2“ ist da und bringt schaurigen Nonnen-Horror direkt in euer Wohnzimmer. Die Fortsetzung des Gruselhits gibt es nämlich ab sofort in 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und sogar als coole Sammleredition. Der Film, unter der Regie von Michael Chaves („Lloronas Fluch“, „Conjuring 3“), knüpft nahtlos an den ersten Teil an.

Es geht wieder ins Jahr 1956, diesmal nach Frankreich, wo ein Priester sein Leben lässt und das Böse übernimmt. In „The Nun 2“ steht wieder Schwester Irene, gespielt von Taissa Farmiga, im Rampenlicht, und sie muss sich erneut dem fiesen Dämon Valak stellen. Auch andere Stars aus dem ersten Teil sind wieder mit von der Partie, wie Jonas Bloquet, Storm Reid und Anna Popplewell. Zudem glänzt Bonnie Aarons wieder als gruselige Nonne Valak.

„Conjuring“-Universum stimmig erweitert

„The Nun 2“ braucht sich indes nicht vor dem ersten Teil verstecken und ist sogar noch mal eine ganze Ecke grusliger als der Vorgänger. Zudem punktet der Horror-Grusler mit hoher Spannung, einer mitreißenden Fortführung der Story und einige echt perfekt gesetzte Schockmomente. Wobei es auch der eine oder andere Jump-Scare weniger getan hätte, um mehr subtilen Horror zu generieren. Aber das ist meckern auf hohem Niveau.

Denn „The Nun 2“ hat definitiv mehr auf der Habenseite. So diese herrlich düstere Atmosphäre, die einen nicht loslässt. Überzeugend ist einmal mehr auch der Cast, allen voran Taissa Farmiga gefolgt von Bonnie Aarons. Alles in allem bekommen alle Genre-Fans mit diesem Streifen schaurig-spannende Horrorunterhaltung, die zugleich das „Conjuring“-Universum um ein weiteres dunkles Kapitel gelungen erweitert.

The Nun II (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 07. Dez. 23