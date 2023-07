The Nun 2: Neuer Trailer zum dämonischen Nonnen-Horror – Die Welt ist nicht arm an erfolgreichen Horrorfilm-Reihen. Doch nur wenige können so reihenweise die Zuschauerschaft in Angst und Schrecken versetzen und dabei gleichsam für Gänsehaut wie für Umsätze sorgen, wie das Universum um „The Conjuring“. Mit seinen Hauptstreifen und den zahlreichen Ablegern schrieb die Reihe Horrorfilm-Geschichte. Ein weiteres Spin-off kündigt sich für den Spätsommer an: „The Nun 2“ bringt die Dämonen-Nonne zurück. Hier ein neuer Trailer.

In der Handlung von „The Nun 2“ schreiben wir das Jahr 1956, sie ist in Frankreich angesiedelt: Ein Priester wird ermordet und das Böse greift um sich. Einmal mehr ist es an Schwester Irene, sich der Finsternis zu stellen. Dieses ist ein alter Vertrauter der Schwester – handelt es sich doch um Valak, die Dämonennonne …

Besetzung bringt Fan-Liebling zurück

Erneut wird Taissa Farmiga („The Nun“) in die Rolle der Schwester Irene zurückkehren. Ihr zur Seite stehen Jonas Bloquet („Tirailleurs“, „The Nun“), Storm Reid („The Last of Us“, „The Suicide Squad“) und Anna Popplewell („Fairytale“, „Die Chroniken von Narnia“-Trilogie). Bonnie Aarons wird ihre Rolle aus „The Nun“ wieder verkörpern. Hinter den Kulissen agierten bekannte Namen, die auch bei „The Nun 2“ wieder für den durchschlagenden Gruselerfolg bürgen dürften.

So führte Michael Chaves Regie, der mit „The Conjuring: The Devil Made Me Do It“ bereits sein Händchen in der Reihe beweisen durfte. Am Drehbuch arbeiteten die in dieser Richtung affinen Ian Goldberg und Richard Naing mit, die durch „Eli“ und vor allem „The Autopsy of Jane Doe“ ihr einschlägiges Können im Fach beweisen konnten. Die eigentliche Story verfasste Akela Cooper („M3GAN“, „Malignant“), das Skript basiert einmal mehr auf den Figuren von Horror-Papst James Wan & Gary Dauberman.

Fest steht:

Wer sich den Trailer zu Gemüte führt, dürfte rasch erkennen, dass auch dieser Teil der Reihe keine Gefangenen machen wird, wenn es um markerschütternde Jump Scares und dämonisches Grauen geht. Allzu lange müsst ihr auch nicht mehr warten, bis „The Nun 2“ auf die Jagd geht: Bereits am 7. September 2023 soll es im Kino so weit sein.

Quelle: screenrant.com