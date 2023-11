The Nun 2

The Nun 2: Dämonischer Nonnen-Horror im Heimkino – Horrorfilm-Enthusiasten dürfen sich freuen, denn das Warten hat ein Ende. „The Nun 2“ ist nun für alle, die den Nervenkitzel in den eigenen vier Wänden suchen, als Premium-Download verfügbar. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und als limitierte Sammler-Edition am 07. Dezember 2023 können sich Fans auf eine hochwertige Wiedergabe der schaurigen Erlebnisse freuen rund um die Horror-Nonne freuen.

„The Nun 2“, unter der Regie von Michael Chaves, der bereits mit „Lloronas Fluch“ und „Conjuring 3“ sein Gespür für das Übernatürliche bewies, setzt die Geschichte des ersten Teils fort. Einmal mehr treffen alle Beteiligten wieder auf das Grauen, das sie bereits kennen – und doch ist alles anders. Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1956, nach Frankreich, wo ein Priester ermordet wird und das Böse seine Schatten ausbreitet.

Rückkehr aller Stars inklusive Bonnie Aarons als Valak

Schwester Irene steht wieder im Mittelpunkt des Geschehens, konfrontiert mit dem altbekannten Schrecken in Gestalt von Valak. Mit der Fortsetzung des Films wird nicht nur eine erwartungsvolle Handlung geboten, sondern auch eine Rückkehr von Darstellern, die bereits im ersten Teil ihr Talent unter Beweis stellten. Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid und Anna Popplewell bringen ihre Charaktere in „The Nun 2“ zum Leben, unterstützt von Bonnie Aarons in ihrer eindringlichen Darstellung der Dämonen-Nonne.

Hinter der Kamera stehen ebenso beeindruckende Namen. Michael Chaves übernimmt erneut die Regie und setzt die Vision der Drehbuchautoren Ian Goldberg und Richard Naing um, welche mit „Eli“ und „The Autopsy of Jane Doe“ ihre Expertise in diesem Genre schon mehrfach unter Beweis gestellt haben. Akela Cooper liefert die Story, basierend auf den von James Wan und Gary Dauberman erschaffenen Figuren.

Für diejenigen, die „The Nun 2“ direkt in ihr Heimkino holen möchten, ist der Film als Premium-Download bereits zum Leihen und Kaufen verfügbar. Die physischen Formate, einschließlich der limitierten Sammler-Edition, folgen im Dezember und ergänzen jede Horrorfilmsammlung um ein weiteres dunkles Kapitel.