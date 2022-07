The Northman – Film-Kritik

„The Northman“ – Film-Kritik – Die guten alten Nordmänner haben in den letzten Jahren bei Serien- und Filmfans für reichlich Unterhaltung gesorgt. Das zeigte vor nicht allzu langer Zeit die Erfolgsserie „Vikings“ als beeindruckender Zuschauermagnet. Mit „The Northman“ kam in diesem Jahr ein wahrhaft düsteres Wikinger-Rachedrama in die Lichtspielhäuser, das nun endlich auch für das Heimkino auf Blu-ray und DVD erhältlich ist.

Dieses Wikinger-Drama wurde inszeniert von Regisseur Robert Eggers. Und wer dessen filmische Werke wie „The Witch“ oder „Der Leuchtturm“ kennt, weiß, dass er einen Hang dazu hat, seiner künstlerischen Ader freuen Lauf zu lassen, gerne mit reichlich Düsternis und Verstörung. Das ist bisweilen auch in „The Northman“ so. Daher sollte man hier keinen Wikinger-Streifen erwarten, der zum Beispiel die Machart der Serie „Vikings“ aufweist.

Fesselnder Rache-Plot mit enormer Bildgewalt

In „The Northman“ geht ies ns 10. Jahrhundert nach Island. Dort sinnt der Wikingerprinz Amleth nach Rache. Denn in jungen Jahren musste er mit Ansehen, wie sein Onkel, aber auch sein Vater König Aurvandil ermordet wurde. Mittlerweile erwachsen, begibt sich Amleth auf seinen Rachefeldzug. Aber nicht nur das, obendrein muss er auch noch seine Mutter, Königin Gudrun, retten.

Auf seiner Reise durch unwirkliche, kalte Landschaften begegnen ihm allerhand zwielichtige Zeitgenossen. Und alle führen sie nichts Gutes im Schilde. Zwar punktet „The Northman“ mit seinem interessanten Plot, aber es sind die bildgewaltigen Szenen, die dem Ganzen die Krone aufsetzen. Generell geht das Wikinger-Drama ganz andere Wege, als man es bis dato in diesem Genre gesehen hat. So wabert immerzu eine gewisse Melancholie durch den Streifen.

Brutal, verstörend, künstlerisch

Dabei weiß der Film aber auch mit ziemlich brutalen Szenen und tragischen Momenten aufzuwarten. Hierbei bewegt sich Robert Eggers auch gerne mal an der Grenze in Bezug auf verstörende Szenen, die nicht jeder ertragen kann oder will. Allerdings fügt sich alles zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk zusammen, zu einem Film, der einem noch lange nach dem Abspann im Kopf herumspukt.

Von der Machart fühlt man sich das eine oder andere Mal an „The Green Knight“ erinnert, der ebenfalls Grenzen zwischen Poesie, Märchen und Fiebertraum vermischte. Nicht weniger spannend gestaltet sich übrigens das große Staraufgebot. So gehören unter anderen Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Bill Skarsgård, Claes Bang, Björk, Murray McArthur, Ian Gerard Whyte, Kate Dickie und Ralph Ineson zum Cast.

Alles in allem ist „The Northman“ kein Film für die breite Masse. Dafür ein überaus spannendes, extrem atmosphärisches und tiefschürfendes Rachedrama, bei dem man zudem historisch gut recherchiert hat und das daher einen Leckerbissen für alle Cineasten und vor allem Wikinger-Fans darstellt.

The Northman (Universal Pictures) – VÖ: 07. Jul. 22