„The Nightingale - Schrei nach Rache“ – Film-Kritik – Cineasten, die immerzu auf der Suche nach ganz besonderen Filmperlen fernab des Hollywood-Blockbuster-Kinos sind, werden bei diesem bitterbösen, düsteren Mix aus Historiendrama und brutalem Rachewestern fündig.

Im zweiten Film von Regisseurin Jennifer Kent („Der Babadook“) geht es nach Tasmanien ins Jahr 1825. Für die junge irische Gefangene Clare ist das Leben in der australischen Strafkolonie die Hölle. Als Leibeigene von Leutnant Hawkins ist sie permanentem Missbrauch ausgesetzt und muss schließlich sogar mit ansehen, wie ihre Familie grausam ermordet wird.

Getrieben von ihrem Wunsch nach Vergeltung, will sie ihre Peiniger zur Strecke bringen. Unterstützt wird Clare dabei von einem einheimischen Fährtenleser, mit dem sie das Schicksal der Entrechteten und ihren Durst nach Rache teilt. „The Nightingale - Schrei nach Rache“ ist kalt, hart und erbarmungslos.

Ein Film, der in die dunklen menschlichen Abgründe führt und zugleich das beim Zuschauer das Gerechtigkeitsempfinden und noch mehr moralische Vorstellungen torpediert. Ein Streifen, der aufwühlt, mitreißt, zuweilen schockiert und nachdenklich stimmt.

Dass dies alles so extrem gut transportiert wird, liegt zum einen an der beeindruckenden Inszenierung aber auch der Erzählweise, die es zulässt, dass sich die Charaktere entwickeln können. Aisling Franciosi sowie Sam Claflin sind hier in den Hauptrollen zu sehen und überzeugen auf ganzer Linie.

Zartbesaitete sollten diesem Film allerdings fernbleiben, denn die Gewaltdarstellungen sind explizit, treffen ins Mark und nehmen eine ganz eigene Rolle ein. „The Nightingale - Schrei nach Rache“ ist schlussendlich einer dieser ganz besonderen Streifen, die einem im Kopf hängenbleiben.

Ein beklemmendes, frostig brutales Schauspiel, das ein ums andere Mal in die Magengrube hämmert. Daher ist dieser düstere Rachewestern nichts für den Mainstream, aber eine echte Filmperle für jeden Genrefreund.

The Nightingale - Schrei nach Rache (Koch Films) – VÖ: 25. Jun. 20