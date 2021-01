The New Mutants – Film-Kritik

„The New Mutants“ – Film-Kritik – Diese Woche ziehen die etwas anderen Superhelden DVD und Blu-ray ins Heimkino auf. Die Rede ist vom „X-Men“-Spin-Off „The New Mutants “, das andere Wege geht, als man es von der weltweit gefeierten „X-Men“-Reihe kennt. Daher sollte man auch nicht erwarten, einen typischen X-Men-Film vorgesetzt zu bekommen.

Unter anderem deshalb gab es für den Film auch reichlich Kritik aus den Fanlagern. Wenn man ihn unabhängig von all dem Bekannten betrachtet, präsentiert sich der Streifen als düsterer Mix irgendwo zwischen Superhelden-Steifen und Mystery-Horror. Darum geht es:

Rahne, Illyana, Sam, Roberto und Danielle können ihre übernatürlichen Kräfte (noch) nicht kontrollieren und haben damit schon den einen oder anderen Schaden verursacht. In einem isolierten Krankenhaus soll ihnen nun von Dr. Reyes geholfen werden. Doch das Krankenhaus entpuppt sich nicht nur als Gefängnis, sondern auch als wahr gewordener Albtraum, der die Mutanten dazu zwingt, ihre schlimmsten Ängste zu durchleben.

Ohne Aussicht auf Hilfe von außen müssen sich die Jugendlichen verbünden und sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Ja, hier fährt der Horror- und Schocker-Zug Achterbahn mit jugendlichen Superhelden. Alleine das ist schon sehr ungewöhnlich und sicherlich auch etwas gewöhnungsbedürftig.

Hat man die Verwunderung aber erst einmal beiseitegeschoben, bekommt man einen spannenden Film zu sehen, der einen recht hohen Unterhaltungswert besitzt. Dazu gibt es reichlich Mutanten-Action und deftige Schockmomente. Das alles durchdrungen von einer beklemmenden Atmosphäre, die „The New Mutants “ zu einem stellenweise echt gruseligen Erlebnis macht.

Überzeugend sind zudem die Shootingstars Maisie Williams („Game of Thrones“), Charlie Heaton („Stranger Things“) und Anya Taylor-Joy („Split“) sowie Alice Braga, Henry Zaga und Blu Hunt. Leider hat der Film in Bezug auf die Story-Tiefe einiges an Potenzial verschenkt.

Da bleibt sicherlich für potenzielle Nachfolger noch Luft nach oben. Letzten Endes bekommt man hier jedoch einen kurzweiligen Superhelden-Teenie-Horror aus dem X-Men-Universum.

The New Mutants (Disney/20th Century Studios) – VÖ: 21. Jan. 21