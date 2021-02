„The Mortuary – Jeder Tod hat eine Geschichte“ – Film-Kritik – Freunde gruseliger Filmkost werden mit diesem Film ein ganz besonders intensives Erlebnis haben. „The Mortuary“ bietet euch Gruselhorror in Episoden, dessen sollte man sich bewusst sein. Euch erwartet ein Horrorfilm, der einzelne Geschichten zu einer Rahmenhandlung verbindet und euch so ein abwechslungsreiches Spukfest beschert, das oftmals herrlich skurril und morbid zur Sache geht.

Nachfolgend ein paar Zeilen zur Rahmenerzählung: Wer in Raven’s End stirbt, landet auf dem Tisch von Leichenbestatter Montgomery Dark. Niemand kennt die Toten und ihre Geheimnisse besser als er. Von der Grabrede über die letzte Salbung bis hin zur Verbrennung im hauseigenen Krematorium: Die Verstorbenen sind bei ihm in besten Händen. Als sich die furchtlose Sam bei ihm um eine Stelle bewirbt, ist er beeindruckt von ihrer Faszination für das Morbide.

Doch je tiefer er die junge Frau in die dunklen Katakomben seines Anwesens führt, desto klarer wird ihr, dass man die Toten besser ruhen lässt. Genrefreunde und Filmfans, die gerne einen etwas anderen Horrorstreifen sehen wollen, sollten von „The Mortuary“ nicht enttäuscht werden. Denn hier gibt es besten Gruselhorror, der aber auch mal die schwarze Humorkeule schwingt.

Obendrauf packt Regisseur Ryan Spindell knackige Gore-Effekte und schafft es, durchweg coole Gänsehautmomente zu erschaffen. Positiv zu erwähnen sind auch Caitlin Fisher und Jacob Elordi, die in ihren jeweiligen Rollen sichtlich Spaß hatten.

Das Coole an diesem Streifen ist aber, dass durch die stimmigen Erzählungen, die sich so wunderbar mit der Hauptgeschichte verweben, der Episodenaspekt gar nicht so zum Tragen kommt und so auch Horrorfans angesprochen werden, die sonst mit Episodenfilmen nichts anfangen können. „The Mortuary“ ist anders als vieles im Genre.

Durch den gelungenen Mix aus Horror, Mystery und Grusel bekommt man hier jedoch eine echte Genreüberraschung zu sehen. Eine Filmperle mit reichlich Spannung sowie guten Twists, die zudem mit tollen Kulissen, überzeugenden Effekten und einer starken Musik aufwartet. Daher gibt es hier für alle Horrorfans eine ganz klare Must-see-Empfehlung!

The Mortuary – Jeder Tod hat eine Geschichte (Capelight Pictures) – VÖ: 26. Feb. 21